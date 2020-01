L’ennesimo scatto seducente sull’account Instagram di Erica Piamonte sembra aver un non so che di differente: e non sfugge agli ammiratori della toscana, attenti al minimo dettaglio. Un’atmosfera calda e colorata circonda l’ex gieffina, avvolta da un’aura particolare che sembra pervadere l’intero scatto. Che sia merito delle luci o del look un po’ diverso della Piamonte, l’ultima foto social dell’influencer di Campi Bisenzio ha conquistato proprio tutti. Meno ‘aggressiva’ e irriverente del solito, Erica posa con un’aria ‘fanciullesca’ e allo stesso tempo accattivante.

Erica Piamonte Instagram, sensuale e intensa sull’altalena

“Chi non ama le altalene??? – scrive la Piamonte su Instagram ritratta proprio nel dondolarsi su una piccola tavola rosa retta da catene nel bel mezzo di una stanza – Danno troppo idea di libertà. Da piccina aspettavo sempre che si liberassero e poi non mi staccavo più”. Sguardo intenso fisso in camera, morbidi riccioli dorati a incorniciare il volto, Erica posa indossando un outfit un po’ insolito per il suo stile. Tubino aderentissimo come seconda pelle, l’orlo si ferma appena sopra il ginocchio abbandonando le lunghezze mini cui la trentunenne fiorentina ha abituato. Ma il tessuto impalpabile rivela comunque ogni forma, svelando la silhouette curvilinea dell’ex commessa. La nuova immagine della Piamonte convince.

“Sei la manza più manza d’Italia”

“Io amo più chi ci è seduta sopra ahahah”, scrivono i fan sempre più ‘accaniti’. “Sei la manza più manza d’Italia”, “Oioi qui qualcuno rischia forte”, “Sei troppo bella, elegante e fine, sei più bella di Taylor Mega”, tuona qualcuno aizzando la rivalità con l’influencer friulana. “Come stai bene con questo vestito intero color crema… – sottolineano – non credo di averti mai vista cosi… vedi che tocco di femminilità!!! Sei splendida, con quei capelli biondo oro e quello sguardo intenso!!! Veramente bella e desiderabile”. E, nella serata dedicata al reality che l’ha fatta conoscere, gli affezionatissimi followers non mancano di ricordare: “Stasera è iniziato il GF Vip, ma io sento troppo la tua mancanza e il tuo girovagare per casa a regalare sorrisi, abbracci, racconti”.

