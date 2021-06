Forte esplosione tra Friuli e Veneto: la causa del boato

in

Sono arrivate numerose segnalazioni ai vigili del fuoco questa mattina dal Nord-est. Le persone hanno raccontato di aver sentito il frastuono di una forte esplosione nella zona tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Potrebbe trattarsi di un aereo che ha superato il muro del suono.

Esplosione tra Friuli e Veneto: numerose segnalazioni

I testimoni hanno avvertito un forte boato questa mattina intorno alle 9.40. Il suono, simile ad un’esplosione ha destato curiosità nei cittadini ma anche una certa preoccupazione. Sui social in pochi minuti si è diffusa la notizia. Il fenomeno avrebbe interessato in particolare l’area costiera (e primo entroterra) del Friuli Venezia Giulia e della provincia di Venezia. Gli abitanti del Friuli Venezia Giulia hanno sentito il boato da diverse zone: da Buttrio a Cervignano, da Bagnaria Arsa a Lignano, da Bibione a San Stino di Livenza. Dal Veneto diverse città hanno sentito l’esplosione. Sono arrivate segnalazioni da Latisana, Lignano Sabbiadoro, San Vito al Tagliamento e Caorle. Alcuni hanno riportato che il boato è stato talmente forte da far tremare porte e finestre.

Esplosione tra Friuli e Veneto: la causa del boato

I vigili del fuoco hanno ricevuto tante telefonate ma nessuna che riportasse di un evento che possa spiegare il boato. Probabilmente il rumore dell'esplosione veniva dalla base Usaf di Aviano. Si tratta di una base militare, dalla quale è possibile sia partito un aereo che ha provocato il frastuono. Insomma, potrebbe trattarsi di un caccia che ha superato il muro del suono, causando un boom sonico. Questo succede quando il mezzo vola a velocità superiore di quella del suono nell'aria. Il boato può essere avvertito a chilometri di distanza.