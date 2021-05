‘L’Eredità’, Flavio Insinna commenta una domanda: “Non vorrei fare polemica, ma…”

A ‘L’Eredità’, Flavio Insinna ha fatto una cosa che non fa quasi mai. Nella puntata andata in onda il 29 maggio 2021, il conduttore ha infatti commentato una delle domande preparate dagli autori per il quiz, in onda su Rai 1 tutte le sere. “Non voglio essere polemico, ma…”, ha detto Insinna.

La domanda a ‘L’Eredità’

La domanda rivolta al concorrente riguardava le norme del galateo. “Secondo l’esperta Elda Lanza, a chi di loro per consuetudine non si lascia mai la mancia? Al cameriere al ristorante, al maitre in albergo, allo steward della nave o all’hostess in aereo”. La risposta corretta è la terza opzione: alle hostess non si lascia mai la mancia. Flavio Insinna non è solito commentare in tono polemico le tantissime domande che ogni sera rivolge ai concorrenti che tentano di arrivare alla fine del gioco e concorrere per il monte premi accumulato.

Flavio Insinna polemico

Questa volta, però, il noto conduttore e attore ha voluto dire la sua, commentando: “Non voglio fare polemica, però… Qualcuno lo ha mai chiesto alle hostess se sono d’accordo? Magari si potrebbero ringraziarle anche con una busta con la mancia da chi ha preso l’aereo. È uno spunto su cui riflettere”. Non è la prima volta che Insinna esce dal ruolo dell’imparziale conduttore per aggiungere qualche commento personale. (continua dopo la foto)

A dicembre una sua dichiarazione sulla caccia aveva causato non poche polemiche. “Io sono totalmente contrario alla caccia, lo dico”, aveva detto nella puntata del 27 dicembre. Il presidente di Federcaccia Massimo Buconi aveva reagito con una lettera pubblica rivolta ai vertici Rai, in cui sottolineava la presenza di commenti discriminatori e offensivi nelle frasi pronunciate da Insinna. Secondo Buconi infatti l’opinione del conduttore su Rai 1 aveva leso la dignità della caccia e di chi la pratica nel pieno rispetto delle leggi italiane. Inoltre, il presidente Federcaccia aveva accusato Flavio di aver approfittato della sua notorietà e dell’assenza di contradditorio sulle opinioni espresse. >> Tutte le notizie sul mondo della televisione