Foggia, incendio in campo nomadi: morti due bambini. Tragedia a Stornara, piccolo comune pugliese, dove hanno preso fuoco alcune baracche in un villaggio di zingari. Nel rogo hanno perso la vita due bambini, un maschietto di 2 e una femminuccia di 4 anni.

L'incendio si è sviluppato intorno alle 9 di stamani, venerdì 17 dicembre 2021. Stando alle prime informazioni dei vigili del fuoco, impegnati da alcune ore a spegnere le fiamme, proprio in una baracca i pompieri hanno trovato i corpi senza vita dei bimbi. Non è chiara la dinamica di quanto successo: il rogo potrebbe essere divampato a causa di una stufa lasciata accesa o addirittura determinato da un falò. Al momento i vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l'area. A dare la notizia proprio i pompieri attraverso il loro account Twitter ufficiale: "#Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due bambini. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti [10:15 #17dicembre]".

🔴 #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due bambini. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti [10:15 #17dicembre] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 17, 2021

(Foto di repertorio)