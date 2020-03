Procace, sensuale e ammiccante: Francesca Nardo concentra nell’ultimo post Instagram le migliori qualità per far perdere la testa agli uomini. Ogni scatto è un’esplosione di abbondanza tra le condivisioni social dell’influencer da oltre 591 mila followers. Labbra carnose, occhioni azzurri – merito però delle lentine colorate a quanto pare – la Nardo stuzzica i desideri dei seguaci tra provocazione e sensualità. E non è affatto da meno nella pubblicazione più recente. La ventitreenne di Vittorio Veneto sfoggia curve pericolose, rannicchiata in un angolo di casa.

Francesca Nardo Instagram, sensuale nel body sgambatissimo

Le restrizioni del governo, in questo periodo, spingono Instagram influencer e personaggi dello spettacolo a dare il meglio di sé tra le mura domestiche. Ed è lì che si scatena la fantasia dei Vip tra mise provocanti e location casalinghe. “Casa, piumone, Netflix – questi i programmi della Nardo – Cerchiamo di vedere il lato positivo in questa situazione tragica rilassandoci un po’ a casa, ma soprattutto cerchiamo di tutelare noi stessi e gli altri”. L’attenzione ad una comunicazione prudente è sempre presente tra chi veicola messaggi tramite social. E anche Francesca non manca di aderire. Disarmonia di intenti, però, tra parole e immagine. “Ma il piumone dov’è?”, si chiede qualcuno.

“Che piedini perfetti”, “Sei uno schianto”

Francesca non potrebbe essere più scoperta: un body sgambatissimo cinge le forme della Nardo. Scollo a barca poggia sulle spalle, gambe e piedi in mostra. “Mmm”, “Spettacolo della natura”, “Che passerone”, commenti a iosa. “Che bei piedi”, “Sei bona in tutte le foto”, “Pazzesca la tua bellezza”, “Che piedini perfetti”. “Sei uno schianto”, “Waooo, spettacolare e meravigliosa… bella gnocca”, “Gran bel cul***o”, “Come in un’addizione matematica… cambiando l’ordine delle tue qualità il risultato è sempre una bellezza magnifica”.

