Franco Battiato è morto oggi nella sua amata Sicilia. Da anni ormai il grande Franco Battiato si è allontanato dai riflettori. L’artista aveva deciso di ritirarsi a Milo, in una casa alle pendici dell’Etna. Il cantautore è malato da tempo e oggi, 18 maggio 2021, è arrivata la triste notizia. Un addio ad uno dei più grandi cantautori italiani.

Franco Battiato morto

Antonio Spadaro ha lanciato un tweet che ha spaventato milioni di italiani. Il messaggio risale a questa mattina e cita la canzone più famosa di Franco Battiato: “La cura”. Il direttore della rivista La Civiltà cattolica ha scritto sul social: “E guarirai da tutte le malattie. Perché sei un essere speciale. Ed io, avrò cura di te. Ciao, Franco Battiato“.

Cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Tutti ce lo ricorderemo come uno dei più grandi artisti del panorama italiano. Franco Battiato ha spaziato in tutti i generi musicali: ha sperimentato il rock progressivo e la musica leggera. Ha esplorato il mondo della musica etnica e non ha detto di no neanche alla musica elettronica e alla lirica. Ma non solo. Battiato ha anche esplorato altre arti: il cinema e la pittura. L’artista ha vinto numerosissimi premi Tenco.

Franco Battiato carriera

Il famoso cantautore è nato il 23 marzo 1945, a Ionia in provincia di Catania. Franco Battiato è morto a 77 anni. Già da giovane Franco Battiato aveva deciso di non accettare di cimentarsi nella musica commerciale: voleva qualcosa di più. Così ha dato vita al suo album “Fetus”. Con questa raccolta di brani l’artista ha portato una ventata di aria fresca, sconfiggendo i dogmi della canzone italiana di allora.

Da lì ha inizio il suo successo. Il cantautore ha collaborato con il violinista Giusto Pio e il filosofo Manlio Sgalambro. L'artista è andato oltre e ha spopolato con alcune canzoni tra cui La Cura, Bandiera bianca o Centro di gravità permanente. Battiato ha creato delle vere e proprie hit riuscendo a catturare il pubblico e il favore della critica. Anche i testi riflettono i suoi interessi, come esoterismo, teoretica filosofica, musica sufi e meditazione orientale.