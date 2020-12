“Il lavoro contro il coronavirus e per la tutela della salute non si è fermato neanche il giorno di Natale”: è con queste parole che il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, hanno reso pubblico come il genoma virale della variante inglese del Covid sia stato sequenziato in Puglia. Un risultato, quello dell’isolamento del “virus corrispondente a questo ceppo”, di “grandissimo rilievo scientifico”.

Genoma virale variante inglese, sequenziato in Puglia: “Evidenziato genotipo virale corrispondente alla cosiddetta variante inglese del SARS Cov2”

Il 21 e 22 dicembre – hanno spiegato dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata – sono pervenuti i tamponi di due pazienti pugliesi. Provenivano dal Regno Unito ed erano risultati positivi al test per Covid. Entrambi sono stati sottoposti al test di isolamento del virus su cellule Vero E6 e al sequenziamento del genoma virale. Due giorni dopo, “il 24 dicembre, – hanno comunicato il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico, Antonio Fasanella, e il responsabile del laboratorio di Genetica della sezione di Putignano, Antonio Parisi, – per uno dei campioni è stato evidenziato un esteso effetto citopatico sulle cellule e il test Real Time Pcr ha confermato l’isolamento del virus. L’analisi delle sequenze ottenute in entrambi i campioni ha evidenziato la presenza di un genotipo virale corrispondente alla cosiddetta variante inglese del SARS Cov2”.

Le sequenze messe a disposizione della comunità scientifica internazionale

"Le sequenze dell'intero genoma dei due virus – hanno dunque aggiunto Fasanella e Parisi – verranno depositate nella banca dati pubblica e messe a disposizione della comunità scientifica internazionale. Il ceppo virale isolato è stato congelato in aliquote ed è a disposizione di qualsiasi gruppo scientifico legalmente autorizzato per gli ulteriori studi su questa particolare variante".