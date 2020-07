Hanno aspettato il momento giusto per annunciarlo ma già da qualche tempo i Conversano facevano i conti con un futuro ‘nuovo arrivo’: Giada Pezzaioli incinta del secondogenito non trattiene più la gioia. Doppio annuncio a sorpresa sui rispettivi profili social, anche se qualcuno aveva già cominciato ad intuire qualcosa. Una luce particolare nel volto dell’ex Miss Puglia lasciava trapelare importanti novità. Che non sembrano risolversi ‘solo’ nella nascita del secondo baby Conversano. Dopo la proposta di matrimonio in diretta a Vieni da me, con tanto di titubanza della futura sposa, le nozze potrebbero essersi già celebrate in gran segreto.

Giada Pezzaioli incinta, Giovanni Conversano papà bis: “L‘amore non ha limiti”

Il quadretto di famiglia ritrae un pancino appena accennato di profilo: “Siamo immensamente felici di annunciarvi finalmente che siamo in quattro già da un po’… – scrive mamma Giada sul proprio account Instagram stretta in un bikini mozzafiato – La nostra famiglia sta crescendo insieme al nostro amore e ad Enea che presto sarà il fratellino maggiore di casa Conversano Pezzaioli”. Più enigmatico e ironico papà Giovanni: “La quarantena ha dato i suoi frutti… – annuncia l’ex calciatore tra le righe – abbiamo riscoperto ‘la vita’. Che siano uno o due non ha importanza… l’amore non ha limiti”.

“Matrimonio segreto? Ma quando?”

Tra auguri e congratulazioni non ci si può non soffermare sul commento di una fan. Memore del due di picche che lasciò perplesso il pubblico di RaiUno, la sostenitrice della coppia chiede a Conversano: “E ti sposa allora o aspetti ancora la sua risposta?”. ‘Responso’ che arriva proprio dalla diretta interessata: è Giada, infatti, a replicare alla curiosità, attizzandola. “Puoi aspettare ancora – ribatte la Pezzaioli – o ti serve sapere che ci siamo già sposati?”. La risposta sibillina scatena l’interesse: “Matrimonio segreto? Ma quando? Vogliamo i dettagli”, provano a chiedere. “Intimo direi”, è la replica secca dell’influencer. >> Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, ex di lui: «È tutto un po’ ‘tossico’, sostiene ancora siano amici»