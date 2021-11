Contagi in aumento in Italia, ecco il report Gimbe – Crescono i casi di positività al Covid-19 nel nostro paese (+16,6%) e i ricoveri (+14,9%). Si inverte la tendenza delle terapie intensive (+12,9%). L’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 27 ottobre – 2 novembre, è tutt’altro che incoraggiante. Si è registrato infatti un ulteriore incremento dei nuovi casi settimanali: da 25.585 a 29.841. E gli effetti si vedono nei nosocomi, anche se siamo ancora sotto le soglie di allarme. I ricoveri in area medica sono 388 in più e in terapia intensiva +44. Stabile il numero dei morti (257 rispetto ai 249 della settimana precedente). Il tasso di occupazione a livello nazionale è invece molto basso (5% in area medica e 4% in intensiva).

Gimbe, contagi in salita: terapie intensive +12,9% in 7 giorni

Nessuna Regione, rileva il monitoraggio Gimbe, supera le soglie del 15% per l’occupazione dei reparti di area medica e del 10% per l’area critica di terapia intensiva. I positivi sono aumentati: oggi 84.447 contro i 75.046). Anche le persone in isolamento domiciliare (81.070 contro 72.101), i ricoveri con sintomi (2.992 vs 2.604) e le terapie intensive, che passano a 385, a dispetto di 341. «L’aumento della circolazione virale è ben documentato dall’incremento registrato nelle ultime due settimane sia del rapporto positivi/persone testate (da 3,6% a 8,2%), sia del rapporto positivi/tamponi molecolari (da 2,4% a 4,3%)», ha spiegato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Numeri della pandemia che destano preoccupazione. In tutte le Regioni fatta eccezione per Marche, Molise, Piemonte, Sicilia e Umbria si rileva un aumento percentuale dei nuovi casi. «Sul fronte ospedaliero si registra un incremento dei posti letto occupati da pazienti Covid: rispetto alla settimana precedente +14,9% in area medica e +12,9% in terapia intensiva», ha spiegato Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe.

L'ultima settimana ha visto inoltre scendere ancora i nuovi vaccinati (-39,6%). Le somministrazioni sono calate del 5,1%. A proposito dei nuovi vaccinati, dopo aver sfiorato quota 440mila nella settimana 11-17 ottobre, il loro numero nelle ultime due settimane è crollato prima a 239mila (-45,7%) e poi poco sopra 144mila (-39,6%). Al 3 novembre, stando a Gimbe, il 78,7% della popolazione (46.656.290 di persone) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+130.795 rispetto alla settimana precedente) e il 75,7% (n. 44.864.608) ha completato il ciclo vaccinale (+357.441).