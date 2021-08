Un giovane è morto in mare a Portofino dopo un tuffo nella giornata di venerdì 13 agosto 2021. La tragedia si è consumata nelle acque di Punta Chiappa, nei pressi del promontorio della famosa località turistica. Nel tardo pomeriggio di quel venerdì, infatti, il diciottenne Manuel Perez non è più riemerso dopo un tuffo fatto in compagnia degli amici. A nulla sono serviti i soccorsi che, dopo un’ora di ricerche, hanno trovato il corpo del giovane ormai senza vita. (Continua a leggere dopo la foto)

Giovane morto in mare a Portofino dopo un tuffo, si ipotizza un malore

Manuel Perez aveva diciotto anni e viveva con la sua famiglia a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. Il giovane si trovava in vacanza a Portofino con la comitiva di amici, il gruppo di scout di Vimercate, insieme ai quali aveva deciso di fare un tuffo. Proprio gli amici, una volta tornati a riva, hanno notato l’assenza di Manuel e hanno avvertito immediatamente i soccorsi che, dopo un’ora di ricerche, hanno trovato il cadavere del ragazzo. L’ipotesi più probabile per l’annegamento è che si sia trattato di un malore.

Un’ora di ricerche ma niente da fare per Manuel

Dopo il tuffo fatto con il suo gruppo di amici, Manuel Perez, non è più riemerso. Gli amici hanno cercato di fare il possibile tempestivamente: hanno segnalato la scomparsa di Manuel in acqua. Sono stati coinvolti i Vigili del Fuoco con i sommozzatori e la capitaneria di porto, ma dopo un’ora di ricerche purtroppo è stato ritrovato il corpo di Manuel Perez ormai privo di vita. La comunità è ancora sconvolta per la tragedia consumatasi in Liguria e che ha spento la vita del diciottenne.