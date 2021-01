Giuseppe Maggio: età, altezza, peso, carriera e vita privata dell’attore romano

Giuseppe Maggio è un attore italiano noto per aver recitato in numerose pellicole e serie TV italiane, ma anche internazionali. E’ infatti del 2020 il musical spagnolo “Explota, explota”, dedicato alla musica di Raffaella Carrà, in cui Giuseppe Maggio ha preso parte. Ma non solo: Giuseppe Maggio è anche scrittore. Da gennaio 2021 possiamo vederlo anche nell’ultimissimo film dalla regia di Alice Filippi, “Sul più bello”.

Età, peso, altezza e vita privata di Giuseppe Maggio

Giuseppe Maggio è nato a Roma il 13 novembre 1992, sotto il segno dello scorpione, e compie quindi 29 anni nel 2021. L’attore è alto circa 1,83 metri e pesa circa 75 kg. Sulla sua pagina Instagram, dove conta 472mila followers, Giuseppe Maggio è molto attivo e condivide anche scatti della sua vita privata. Sul canale social infatti posta fotografie insieme alla sua ragazza. Parlando di lei, Maggio ha detto a Vanity Fair che spera di aver trovato la sua metà “perché con lei sto molto bene, ma non ho la presunzione di dire che magari non potrebbe trovare qualcuno meglio di me”.

La carriera in tv e nel cinema

L’attore romano ha frequentato il liceo classico “Mamiani” e ha iniziato a studiare Giurisprudenza. Nel frattempo, però, ha continuato a lavorare come attore. I primi lavori sono stati da ragazzino sul set di “R.I.S – Delitti imperfetti”, nel 2005. Il successo è arrivato con la partecipazione in “Amore 14”, il film di Federico Moccia del 2009. Altri film in cui ha recitato sono “Almeno tu nell’universo” (2011), “Bologna 2 agosto…i giorni della collera” (2012), “Un fantastico via vai”, (2013), di Leonardo Pieraccioni. E ancora “Un amore così grande” (2018), “Explota, explota”, dalla regia dello spagnolo Nacho Álvarez e infine l’ultimissimo “Sul più bello”, visibile su Amazon Prime dall’8 gennaio 2021.

In “Sul più bello”, Giuseppe Maggio interpreta Arturo, il bellissimo ragazzo che la protagonista Marta (Ludovica Francesconi) decide di voler conquistare. Marta è una ragazza simpatica e solare ma anche un po’ bruttina, non esattamente il tipo che di solito, nell’economia della commedia, finisce con il bello di turno. Inoltre Marta è affetta da una rara malattia genetica e, una volta conquistato Arturo, dovrà spiegargli che il destino non è a loro favore.

Serie tv e fiction interpretate da Giuseppe Maggio

Per la televisione, l’attore romano ha recitato in numerose fiction e serie. Tra queste, “Fratelli detective” (2011), “Provaci ancora prof! 5” (2013), “Tutti insieme all’improvviso” (2016) e “La compagnia del Cigno” (2018). La conferma a star e sex symbol è arrivata anche grazie a “Baby”, la serie Tv Netflix (2018-2020). Giuseppe Maggio non è solo attore ma si è anche dedicato alla scrittura: “On est toujours le même”, del 2019, e “Ricordami di te”, del 2020 sono i suoi due romanzi.

