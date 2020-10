Il collegio 5, il cast e la data d’inizio: tutto pronto per rivivere i mitici anni ’90

Ormai è tutto pronto, da martedì 27 Ottobre 2020 torna su Rai 2 Il collegio 5. La nuova edizione, composta da 8 puntate, è ambientata nel 1992, per poter così rivivere i meravigliosi anni ’90. Il docureality è stato girato all’interno del Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Le riprese sono state effettuate questa estate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid19 previste per l’emergenza sanitaria in corso. La voce narrante è stata affidata di nuovo a Giancarlo Magalli. Chi sono gli alunni della nuova classe de Il Collegio 5? L’identità dei 20 alunni è stata rivelata attraverso l’account ufficiale Instagram del programma.

Il collegio 5: gli alunni della nuova edizione

Il cast de Il Collegio 5 è formato da venti alunni con un’età compresa tra i 14 e i 17 anni. Ecco nel particolare i loro nomi: Alessandro Andreini (16 anni, da San Giovanni in Marignano), Linda Bertollo (14, Ivrea), Sofia Cerio (15, Pesaro), Maria Teresa Cristini (14, Sant’Olcese), Marco Crivellini (16, Roma), Bonard Dago (17, Zero Branco), Andre Di Piero (16, Fiuggi), Giordano Francati (17, Roma), Mishel Gashi (15, Calolziocorte), Ylenia Grambone (16, Vallo della Lucania), Alessandro Guida (15, Civitavecchia), Luca Lapolla (15, Prato), Giulia Matera (15, Salerno), Rebecca Mongelli (15, Sesto Fiorentino), Aurora Morabito (17, Savona), Giulia Maria Scarano (14, Manfredonia), Luna Scognamiglio (17, Vietri sul mare), Rahul Teoli (15, Piombino), Usha Teoli(17, Piombino), Davide Vavalà (16, Bologna), Luca Zigliana (15, Zanico).

I professori del collegio

Tra i professori de Il Collegio 5 troveremo vecchie e nuove conoscenze. Ecco i loro nomi e i ruoli all’interno del reality: Paolo Bosisio (Preside), Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica), David Wayne (Inglese), Luca Raina (Storia e Geografia), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Alessandro Carnevale (Educazione artistica), Piero Maggio e Lucia Gravante (Educazione tecnica), Daniele Calanna (Educazione fisica), Giovanna Giovannini (Educazione musicale), Valentina Gottieb (Aerobica), Carlo Santagostino (Informatica), Carmelo Trainito (Breakdance), Marilisa Pino (Supplente Italiano) e Max Bruschi (Ispettore scolastico). Infine, tra i sorveglianti de Il Collegio 5 rivedremo anche i sorveglianti Lucia Gravante e Piero Maggiò.

Qualche curiosità in più

Gli autori del programma, tra cui Paolo Dago, come riportato da Repubblica, hanno descritto così la nuova edizione de Il Collegio: «Gli anni ‘90 sono una delle decadi più esplosive del secolo scorso, anni innovativi, aperti, pieni di energia e di speranza. Anche in questa edizione gli studenti dovranno fare a meno dei social network e, immergersi completamente nella realtà dell’epoca. Scopriremo le loro reazioni e i loro pensieri più intimi nei “confessionali”. Alla fine del percorso tutto il gruppo sarà sottoposto ad un esame che premierà coloro i quali si saranno adattati meglio alle severe regole del Collegio». >> Altre curiosità in più sul mondo dello spettacolo