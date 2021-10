Brembate, grave incidente all’alba: morto un ragazzo di soli 24 anni

Un grave incidente ha avuto un esito drammatico questa mattina, 17 ottobre 2021, all’alba: è successo a Brembate, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in via Vittorio Veneto.

Incidente Brembate un’auto si schianta all’alba: morto un 24enne

Il sinistro è avvenuto all'alba, intorno alle ore 6.20, in via Vittorio Veneto. Un ragazzo a bordo della sua auto viaggiava a Brembate, in provincia di Bergamo, nel tratto adiacente alla rotonda. Il 24enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo finendo contro un'ostacolo. Erano le prime ore della mattina quando due ambulanze del 118 e un'automedica hanno raggiunto il luogo dell'incidente, a poche centinaia di metri dal centro cittadino per soccorrere il ragazzo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118: il giovane è deceduto sul colpo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri del Comando di Treviglio che stanno procedendo con i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.