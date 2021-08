Sabato mattina, 14 agosto 2021, sulla statale 106 Jonica tre giovani hanno perso la vita in un terribile incidente stradale nei pressi di Cassano allo Ionio. Si chiamavano Michela Praino, 20 anni, Acrem Ajari, 18 anni, ed Eleonora Recchia, di 21 anni. I tre erano a bordo di una Renault Clio e stavano tornando da Corigliano-Rossano dopo una giornata trascorsa allegramente a fare acquisti in un centro commerciale. (Continua a leggere dopo la foto)

La “strada della morte”: il grave incidente sulla statale 106 Jonica

Secondo le ricostruzioni l’auto dei ragazzi si è scontrata frontalmente con una Mercedes con a bordo 4 persone rimaste gravemente ferite. Sul posto sono giunte tre ambulanze, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. Il tratto della statale 106 Jonica è stato soprannominato la “strada della morte”, a causa dei numerosi incidenti che avvengono quasi quotidianamente.

Si tratta di un tratto stradale che si estende per quasi 500 chilometri da Reggio Calabria a Taranto percorrendo la costa jonica di Calabria, Basilicata e Puglia. L’incidente è avvenuto nella tarda mattina di sabato 14 agosto, al chilometro 23,5 nei pressi del ponte Crati, comune di Corigliano in provincia di Cosenza. Sull’asfalto i resti delle auto erano sparsi dappertutto dopo il gravissimo scontro.

Il dolore della comunità e le parole dell’Amministrazione comunale di Castrovillari

La comunità di Castrovillari si stringe nel dolore ed esprime il proprio affetto alle famiglie delle vittime. “Una tragedia che addolora tutta la città. Esprimo a nome della comunità cassanese affetto e solidarietà alle famiglie delle vittime”, ha detto il sindaco di Cassano Giovanni Papasso. L‘Amministrazione comunale di Castrovillari ha deciso di sospendere la manifestazione civile in programma per sabato sera per la ricorrenza della Madonna della Pietà. “Questo amaro lutto segna la comunità e priva di parole, ma non di emozioni forti e sconforto”, ha scritto il sindaco della città Domenico Lo Polito.