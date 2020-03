In queste ore diverse iniziative sono state lanciate da vip e personaggi del mondo dello spettacolo per convincere i follower a restare a casa e impiegare il proprio tempo in attività alternative. Tra queste l’influencer Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e donne, nonché ex fidanzata del tronista siciliano Luigi Mastroianni, che ha postato una foto sua di qualche anno fa chiedendo ai fan di fare lo stesso. Lo scatto in costume, ad un concorso di bellezza, ha fatto però sognare decine di follower, che si sono prodigati in complimenti; alcuni davvero fantasiosi. Altri però si sono soffermati su un altro particolare…

Irene Capuano Instagram, in bikini a 16 anni: «Non avevi ancora le te**e grandi?», lei sbotta

«Voglio condividere con voi questo bellissimo ricordo. Soprattutto in questi giorni sfogliate tra i ricordi che non c’è cosa più bella. Una piccola Irene a 16 anni. #iorestoacasa Ora voglio tutte le vostre foto di quando eravate piccoline», ha scritto Irene Capuano. A far da corredo al messaggio, come dichiarato in apertura, un ritratto della giovane in bikini seduta prima o dopo (questo non è dato saperlo) una gara di bellezza. Sorriso smagliante, capelli lunghi che le coprono il seno e fisico da urlo sono gli ingredienti del ritratto audace, che ha ricevuto in pochi minuti quasi 50mila mi piace. Decine i complimenti in basso allo scatto: «Copriti che ti ammali! Ti voglio bene», ha scritto una follower; «Io credo che più che il fisico, spicchi in questa ragazza un viso stratosferico. Bellissima», ha aggiunto un fan. «Sei sempre stata top! Ma quel sorriso così vero e sincero, che cosa è?», ha domandato un utente.

L’intervento di mastoplastica additiva: «Non stavo bene con me stessa»

Qualche leone da tastiera però ha fatto pure qualche osservazione sul décolleté del volto noto di Uomini e donne. Irene Capuano, infatti, si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva. Un’operazione di cui ha parlato lei stessa sui social lo scorso autunno, giustificando così la decisione di ricorrere alla chirurgo: «Da quando ero piccolina, che non stavo bene con me stessa. Non si può spiegare». Guardando le dimensioni del seno gli haters hanno postato varie freddure, tra cui «Non avevi ancora le tette così grandi?», ha scritto ad esempio un utente, a cui la giovane ha replicato così: «Ci ha pensato qualche mese fa il gommista». Una battuta che i fan dell’influencer hanno accolto con entusiasmo.

(Foto Instagram Irene Capuano Profilo Ufficiale)