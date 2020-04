“Distinguersi sempre!!”: i commenti sotto l’ultimo scatto Instagram di Katia Pedrotti non fanno che enfatizzare la differenza tra l’ex concorrente del GF e il resto del ‘mondo social’. Mentre impazza la “pillow challenge”, in cui ogni influencer di casa nostra non ha mancato di cimentarsi, la moglie di Ascanio Pacelli va contro corrente. E il risultato è incredibilmente singolare ma eccezionalmente affascinante. “Moglie, mamma e sognatrice certificata” – come si definisce tra le righe del suo profilo – Katia è amatissima dal social su cui vanta ben 427 mila followers.

Katia Pedrotti Instagram, vera regina di stile anche con piumone e tovaglia

Al cuscino trattenuto in vita da una cintura dei più prestigiosi marchi, la Pedrotti risponde così: “Quarantine pillow challenge?!? No grazie… io sono più da: piumone e tovaglia!”. Dall’effetto wow, senza dubbio. Avvolta in un piumone bianco sovrastato da una tovaglia a quadri, Katia si impone su un tavolo in tutta la sua bellezza. Uno spacco audace parte dall’inguine scoprendo la gamba. “Ma che c’è famo co’ la De Lellis dopo che c’avemo la Katia?”. Il paragone non può che essere con una delle influencer più in voga del momento. Ma l’originalità sembra premiare a pieni voti la biondina valtellinese.

“Tu sei diversa… Speciale e goduriosa…”

“La vichinga del piumone e tovaglia! Ti adoro!!”, l’approvazione per il look della Pedrotti è totale. “Ho pensato: va’ che fi*ata di vestito…”, “Limited edition”, “Tu sei diversa… Sei speciale e goduriosa…”. La particolarità di Katia, dicono, potrebbe far concorrenza ai più influenti brand del lusso. Anche se, al contempo: “Per te andava bene anche il famoso sacco di patate”. “Come sempre tu sai distinguerti…”, “Che stile”, “Sembri una modella, ma quelle vere top anni ‘80”, altra stoccata al fiorire di indossatrici improvvisate. “Come sempre Katia e il suo stile spaccano. La classe non è acqua”. “Sei più da tovaglia, – nota infine qualcuno – ma soprattutto un fiore di donna…”. >> Anna Tatangelo Instagram coscia allettante, vestita di piccante seduzione è “suprema”: «Mi farai morire»