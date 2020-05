Come in estasi rapiti dallo spettacolo fornito, i followers di Laura Torrisi non possono che rendere merito all’ultimo scatto Instagram dell’attrice siciliana. Catanese di nascita, toscana d’adozione, Laura rappresenta la bellezza mediterranea in ogni sua forma e colore. Occhi intensi, sguardo da cerbiatto e curve eloquenti, l’oggettività dell’apparenza si fonde nell’attrice con la sensibilità e la purezza dei sentimenti. Genuina, umile e vera nella sua naturalezza, la Torrisi conquista il seguito ad ogni scatto.

Laura Torrisi Instagram: la rosa più bella tra passione e incanto

La “meraviglia assoluta” si palesa agli occhi del seguito social: “rosa tra le rose”, Laura si lascia cogliere in perfetta armonia con la natura. “Il fiore più bello in questa foto sei tu!”, lei che in un total black si abbandona al profumo delle rose. Occhi socchiusi, capelli al vento e una t-shirt scollata che ne abbraccia il decolleté. “Che bel seno”, “Che femmina”. Passione e incanto nell’immagine che appare come dipinta. “Questa foto sembra un quadro… e tu sei il soggetto più bello”, lo spettacolo della natura è esaltato dalla presenza dell’attrice. “Dipinto su tela”, quasi irreale.

“Foto intensa e di naturale bellezza”

"Che foto stupenda! E che meraviglia sei tu!", il plauso è totale. "Sei una donna speciale", "Woww super foto", "Ammappa che bella", "Sei più bella della rosa", e "Come lei, oltre al profumo diffondi anche il tuo fascino", "Che meraviglia che sei Laura… Stupenda hai un fascino straordinario". "Faccio i complimenti alla mamma e al babbo per aver fatto germogliare un fiore che le rose al suo cospetto non sono niente !!". "Che incanto", "Foto intensa e di naturale bellezza", "Un altro pianeta questa donna", "Sei di una bellezza inaudita". E per citare Ungaretti: "M'illumino di immenso".