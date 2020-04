Ritrovata la sua auto al Flaminio grazie alla segnalazione fatta da un telespettatore di Chi l’ha visto? , infatti, gli inquirenti avrebbero finalmente trovato una pista investigativa da seguire. Le chiavi della vettura erano sul sedile, e pare che l’auto fosse parcheggiata nei pressi del circolo Canottieri Lazio, poco distante dall’istituto in cui Luciana insegna. Secondo quanto il Corriere.it scrive, inoltre, Luciana prima di sparire avrebbe avuto un diverbio con i familiari e lo scorso mercoledì “è stata vista in un market a Fleming […] Da Casal Bruciato e Pietralata il caso della 27enne sparita la notte fra venerdì e sabato scorsi dalla sua abitazione dopo una lite con i familiari si è spostato adesso al Flaminio”.

Sesso:F

Età:27 (al momento della scomparsa)

Statura:160

Occhi:verdi

Capelli:rossi

Abbigliamento:lungo cappotto verde militare, jeans

Segni particolari:tatuaggio sulla spalle sinistra raffigurante un cagnolino che porge la zampa a una mano

Scomparso da:Roma, zona Tiburtina

Data della scomparsa:04/04/2020

Data pubblicazione:07/04/2020



Luciana, 27 anni, insegnante di lingue per bambini, vive a Roma, zona Tiburtina, con la sorella. La notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile è uscita di casa con la sua auto, una Volkswagen Up nera targata EV553PH, e non è più rientrata. Di lei, da quel momento, non si sono più avute notizie. Nemmeno l’auto è stata ritrovata. Ha con sé i documenti ma non il cellulare, che è rimasto a casa. Leggi anche —> Luciana scomparsa a Roma news, trovata la sua auto: chiavi sul sedile, le parole di un testimone