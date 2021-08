Addio a Marco Di Capua, “un primo cittadino onesto, generoso e sempre in prima linea”

Il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, è scomparso ieri, 23 agosto 2021. Ha avuto un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Sestri Levante. Aveva 50 anni. Colleghi e amici lo ricordano come una persona profondamente onesta e che dedicava anima e corpo al suo lavoro. Nell’ultimo post di Facebook le foto di un gesto che fanno capire che uomo in gamba fosse.

Marco di Capua morto all’età di 50 anni l’amatissimo sindaco di Chiavari

L’uomo ha avuto un infarto ed è morto all’ospedale di Lavagna, ieri, 23 agosto. Dice addio alla sua famiglia: la moglie Michela e due gemelli di 6 anni. Ha iniziato la sua carriera di commercialista anni fa, poi si è lanciato in politica all’inizio del 2000. Il suo debutto come sindaco risale al 2017, quando superò lo sfidante, il sindaco uscente Roberto Levaggi. Non ha mai smesso di fare il commercialista: due lavori e tanta grinta. Aveva già annunciato la sua volontà di ricandidarsi per le elezioni comunali di Chiavari, fissate per la primavera del 2022 e proprio in queste settimane si stavano formando le liste al suo sostegno.

Un uomo amatissimo dai suoi concittadini. Nel suo ultimo post di Facebook ha condiviso delle immagini dei fiori appena piantati in città nella piazza intitolata ai caduti di Nassiriya. Un gesto semplice di un uomo che non dà nulla per scontato. “Nuovo verde, fiori e piante nelle aiuole di Piazza Roma, Piazza Caduti di Nassiriya e Via Franceschi”.

Il ricordo dei colleghi di Marco di Capua