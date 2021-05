Marina Crialesi carriera, vita privata e curiosità sull’attrice fidanzata di Nicolò Zenga

Marina Crialesi è un’attrice italiana, nota senza dubbio ai telespettatori di Un posto al sole, in cui recita nel ruolo di Beatrice. L’attrice ha recentemente intrapreso una relazione sentimentale con Nicolò Zenga, fratello del gieffino Andrea e figlio dell’allenatore Walter. Dopo pochi mesi insieme, i due hanno deciso di sposarsi: l’hanno comunicato su Instagram il 9 maggio 2021.

Marina Crialesi biografia e carriera

Nasce a Lamezia Terme, in Calabria, il 29 settembre del 1989, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Poi, insieme alla famiglia, lascia la Calabria per trasferirsi a Rimini. A 19 anni ha partecipa a Miss Mondo, un po’ per gioco, e si classifica prima per le Marche. Marina tenta di entrare alla facoltà di medicina e, non riuscendo a superare il test d’ingresso, studia scienze biologiche per un anno. Da sempre appassionata di recitazione, Marina decide poi di iscriversi alla nota scuola di recitazione Jenny Tamburi a Roma, da cui esce diplomata. Subito dopo, si trasferisce a Milano per cominciare la sua carriera da attrice teatrale.

Partecipa a diverse scene di spettacolo per poi debuttare nel cinema con il film di Valerio Orsolini, Sospese – Il segreto del vecchio albero. Dopo aver fatto una minima esperienza nel mondo cinematografico, Marina recita nella fiction I bastardi di Pizzo Falcone per poi passare alla soap opera Un posto al sole con il personaggio di Beatrice con cui otterrà un clamoroso successo.

Fidanzato Nicolò Zenga

Per quanto ne sappiamo, Marina Crialesi e Nicolò Zenga sono una coppia dal 7 novembre 2020. Prima di conoscersi, nessuno dei due aveva idea di chi fosse l’altro: è stato Instagram a farli incontrare. Nicolò ha trovato scorrendo la sua home una bella foto di Marina e ha messo un cuore. Marina ha ricambiato reagendo a una storia su Instagram di Nicolò. Da qui una chat, durata due giorni e poi subito un pranzo a Roma. I due si sono immediatamente compresi, infatti da quel momento non si sono più lasciati. Il 9 maggio 2021 i due hanno reso pubblico su Instagram il fidanzamento. Marina ama condividere scatti dalla sua vita privata e professionale su Instagram, dove ha pù di 48mila seguaci. >> Tutte le notizie di gossip