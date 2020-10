Tanti auguri, Marta Losito. La giovane star di Youtube ha compiuto ieri, 6 ottobre, 17 anni. La webstar ha festeggiato offline, ma anche online con i propri followers. La sua ultima foto su Instagram ha fatto faville tra i fan. “Il miglior compleanno del mondo”, scrive la Losito tra le sue stories di Instagram. Tantissime le novità della giovane star che sta facendo sempre più breccia nel cuore del suo pubblico. Sembrava iniziato tutto per gioco, ma ora Marta sta diventando una vera star.

Marta Losito compleanno

Marta Losito ha compiuto da poco 17 anni e nonostante la giovane età ha già una carriera colma di successi. Tutto è partito da un video Youtube che la resa mano a mano sempre più popolare fino ad arrivare ad Instagram e TikTok. La webstar ha già pubblicato due libri e attraverso le sue ultime stories scopriamo che è già a lavoro su un grande progetto. Proprio nel giorno del suo compleanno ha iniziato le riprese per qualcosa che non è stato ancora svelato. Un film? Una fiction? Non si sa, ma i fan sono in trepida attesa. Attraverso il suo account Instagram Marta ha raccontato tutto il suo compleanno. La giornata è iniziata con un bellissimo mazzo di fiori, poi riprese e infine una cena con amici e parenti. Tanti regali e un compleanno da vera principessa.

Gli auguri e le risposte

Nel suo ultimo post la vediamo con una coroncina in testa e una torta in mano. Una vera mini principessa di una bellezza che toglie il fiato. Marta avrà solo 17 anni, ma il suo fascino è già mozzafiato. Oltre ai tantissimi like e auguri, il post si arricchito di altrettanti complimenti per la sua delicata bellezza. Sono tutti pazzi della giovane webstar. "Sei stupenda, goditi questa giornata"; "Sei sempre più bella, piccola guerriera". Molti followers hanno anche notato un altro dettaglio. Molti colleghi hanno fatto gli auguri a Marta tra questi anche Valerio Mazzei, il suo ex fidanzato. La Losito ha risposto a tutti tranne a lui.