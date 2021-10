Violento incidente stradale, nella notte, lungo la provinciale 122, che collega Matelica a Gagliole, nelle Marche, in provincia di Macerata. Nel sinistro avvenuto alle 3.30 circa di questa notte, giovedì 21 ottobre 2021, ha perso la vita un 33enne e un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito. Al vaglio degli agenti di polizia la dinamica dell’impatto mortale: secondo le prime ricostruzioni l’auto, dopo essere finita fuori strada, si sarebbe ribaltata più volte.

Incidente a Matelica, auto finisce fuori strada: Giacomo muore a 33 anni, ferito l’amico

Matelica, drammatico incidente in piena notte. Lo schianto mortale intorno alle 3 sulla strada provinciale maceratese. Stando ad una prima ricostruzione, la macchina su cui viaggiavano due giovani ha finito la sua corsa in un campo. Il bilancio parla di un giovane di 34 anni morto per via delle ferite riportate e di un 25enne gravemente ferito trasportato d’urgenza all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Quest’ultimo però non sarebbe in pericolo di vita. Da chiarire ad ogni modo l’esatta dinamica: perché l’auto è uscita fuori strada? Un colpo di sonno? Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma anche i vigili del fuoco. Vano ogni tentativo di rianimare il 33enne. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre auto. Presenti anche i Carabinieri di Camerino per i dovuti rilievi previsti dalla legge che dovranno far luce su quanto accaduto.

La comunità è sotto choc per la tremenda notizia

Il sito YouTVRS ha rivelato pochi minuti fa l'identità del giovane morto nello schianto sulla provinciale che collega Matelica a Gagliole. La vittima si chiamava Giacomo Bonci. Avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 3 novembre. È figlio di Andrea Bonci dell'omonima azienda di San Severino Marche, molto conosciuto in zona. Il ragazzo viveva a San Severino Marche e lavorava in un centro commerciale di Tolentino. La comunità tutta è sotto choc per la scomparsa di Giacomo ed è in ansia per l'altro giovane che si trova in ospedale.