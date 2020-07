Nel mirino degli hater anche Melita Toniolo. Sembra incredibile ma alcuni utenti hanno trovato qualcosa da ridire anche nella showgirl, modella, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica veneta, nota ai più anche per aver vestito i panni di inviata, col nome di ‘Diavolita’, al programma di Italia Uno Lucignolo. Eh già, la 34enne che vanta un prorompente sex appeal, ha pubblicato uno scatto intrigante che la mostra acciambellata su una poltrona. A detta di alcuni follower però la foto presenterebbe un clamoroso difetto.

Melita Toniolo forma strepitosa, ma “qualcosa non va”: «Hai i baffetti?», la verità è un’altra

Melita Toniolo, una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello, reality show allora condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, ha pubblicato qualche giorno fa un ritratto che la mostra seduta in poltrona con addosso un microtop e un paio di jeans. Fisico da urlo il suo, posa ammiccante. All’indirizzo della showgirl, sempre più presente sui social, decine di complimenti: «Che bomba», ha scritto un fan; «Quanto sei bella», ha fatto eco un altro; «Che carnagione! Favolosa», ha chiosato un ammiratore. Come dicevamo in apertura però sono arrivate anche alcune puntualizzazioni al veleno: qualcuno ha giudicato brutti i piedi, qualcun altro avrebbe trovato nel viso un difetto non da poco. «Ma hai i baffi?», ha scritto una follower. «Eh sì, per riderci sotto!», ha replicato con ironia l’ex gieffina. In realtà una spiegazione c’è, l’ombra dei baffetti nella foto è presente. Questo è innegabile, ma a chiarire la situazione un’intervista di qualche tempo fa della stessa showgirl rilasciata ad ‘Ok Salute e Benessere’.

«Mi abbronzavo senza protezione e il risultato è stato un melasma», la confessione in una vecchia intervista

«Mi abbronzavo senza protezione e il risultato è stato un melasma. Da tre anni cerco di risolvere il problema. Si tratta di una macchia profonda, a livello del derma, antiestetica ma innocua. Nel mio caso, a provocarlo è stata la prolungata e inadeguata esposizione al sole!», ha dichiarato Melita Toniolo. E ancora: «Durante i mesi invernali le macchie sono poco visibili, ma già in primavera si riacutizzano. Non avete idea di quante volte abbia dovuto spiegare che non ho i «baffetti», ma solo il segno del melasma! Per stemperare il problema la dermatologa mi ha suggerito di sottopormi a un trattamento di peeling chimico. Inoltre, tra una seduta e l’altra, ho cominciato ad applicare creme depigmentanti mattina e sera. Con risultati modesti, a dirla tutta. Ma non mi scoraggio. La cosa importante è che ho imparato a non sottovalutare gli effetti dei raggi solari». leggi anche l’articolo —> Melita Toniolo Instagram, la foto in dolce attesa spiazza i follower: «Capolavoro di bellezza»