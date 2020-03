Tra le influencer più sensuali su Instagram certamente Melita Toniolo, che aveva già fatto sognare gli italiani alla settima edizione del Grande Fratello, a cui ha partecipato nel 2007, e prima ancora a Le Iene, dove è stata una delle sexy casalinghe. Poi tanti calendari bollenti, tra cui quello senza veli per il programma di Italia 1 Lucignolo, del quale è stata inviata col soprannome di Diavolita. A distanza di qualche anno la splendida Melita Toniolo continua ad incantare il pubblico con il suo corpo da urlo. Ora la giovane veneta è in vacanza a Sharm El Sheikh e proprio da lì arriva l’ultimo scatto audace su Instagram, che ha ricevuto oltre 25mila mi piace.

«Orgoglio veneto», Melita Toniolo strepitosa in bikini su Instagram: fisico da urlo

Sui social Melita Toniolo ha pubblicato uno scatto che la ritrae in costume. Un bikini giallo molto intrigante, che valorizza le sue curve pericolose, abbinato ad un grande cappello di paglia. Lato B scolpito e décolleté in vista: completa il ritratto osé lo sguardo provocante della 33enne trevigiana, che sfoggia un paio di occhiali da sole scuri. Baciata dal sole appare simile ad una dea. «Io e la mia lordosi, per sempre insieme», ha detto con sarcasmo l’ex gieffina, parlando così di un suo problema di salute. Un difetto su cui però i fan non si sono soffermati troppo colpiti come erano dall’avvenenza della meravigliosa influencer. Decine i complimenti dedicati alla giovane: «Ciao meraviglia», ha scritto un follower. «Sei stragn**ca», ha aggiunto un altro. «Orgoglio veneto», ha chiosato un utente. E ancora: «Wow che donna», «Stupenda», «Sei bellissima».

La vita privata della showgirl

Della vita privata di Melita Toniolo si sa che è stata legata sentimentalmente dal 2007 al 2009 con l’attore Alessandro Tersigni, volto de Il Paradiso delle signore. È fidanzata con il comico Andrea Viganò (in arte Pistillo) dal 2015, che l’ha resa madre di Daniel, nato il 14 dicembre 2017.

(Melita Toniolo Instagram Profilo Ufficiale Foto)