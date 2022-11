Meteo, dopo un lungo periodo di siccità è in arrivo la pioggia: le previsioni

in

Meteo, dopo un lungo periodo di siccità in Italia è in arrivo la pioggia ed un calo delle temperature a valori più consoni all’autunno. E’ questo in sintesi quello che ci attende nel primo weekend del mese di novembre 2022, secondo le ultime previsioni del tempo.

Meteo weekend 4-6 novembre 2022: arriva la pioggia

Meteo weekend 4-6 novembre 2022, finalmente arriva la pioggia. E’ proprio il caso di affermarlo in questa seconda parte del 2022 caratterizzata da una siccità senza eguali negli ultimi 20 anni. Secondo tutti i principali siti meteo è in arrivo un netto cambiamento del tempo, con piogge e temporali che interesseranno gran parte del paese a partire dal tardo pomeriggio di domani, giovedì 3 novembre 2022, ad iniziare dal nord ovest italiano. (immagine Meteoradar.it).

Una perturbazione in transito da ovest verso est sul Mediterraneo rallenterà proprio sull’Italia, a causa della formazione di un minimo depressionario sul golfo ligure. Arriveranno dunque piogge, accompagnate da una netta diminuzione delle temperature. Il maltempo si trasferirà poi dal nord Italia al centro sud tra venerdì 4 e sabato 5 novembre 2022.

Piogge, temporali e forte vento, un deciso calo termico e la quota neve in discesa sin sui 1200-1400m sulle Alpi. E’ questo il menu meteo per il weekend dal 4 al 6 novembre: le regioni più colpite dal maltempo saranno Liguria, Toscana, Campania e Friuli-Venezia Giulia. Le nostre news meteo.