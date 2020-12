Meteo Natale e Santo Stefano, quelle del 2020 saranno festività condizionate non solo dalle pesanti restrizioni dovute al Covid ma anche dal maltempo. E’ infatti in arrivo dall’artico una massa d’aria gelida che influenzerà il tempo su gran parte dell’Europa. Mancano ancora più di 48 ore a Natale e quindi le previsioni hanno ancora un discreto margine di incertezza, ma è molto probabile che il 25 e il 26 dicembre prossimi saranno giorni con cieli nuvolosi, pioggia, neve fino a quote collinari e freddo intenso.

Meteo Natale e Santo Stefano: le previsioni aggiornate a oggi

Stando a quanto riferiscono i principali siti meteo, già dalla vigilia di Natale il tempo inizierà a peggiorare, a partire dalle regioni del Nord. Poi tra Natale e Santo Stefano si formerà sull’Italia un vortice di bassa pressione, che causerà maltempo soprattutto al centro-sud. A seguire una massa d’aria fredda che determinerà un deciso abbassamento delle temperature su tutta Italia.

Le previsioni meteo per Natale. Scrive 3bMeteo, uno dei più autorevoli portali meteo italiani: “Mentre (nel giorno di Natale, ndr) la perturbazione abbandonerà il Nord Italia, sospinta da fredde correnti scandinave con tempo in deciso miglioramento, il tempo subirà un peggioramento su gran parte delle regioni centro-meridionali. Direttamente coinvolte saranno quelle del versante tirrenico, esposte ad un teso flusso di venti occidentali che spazzeranno il Mediterraneo centrale, innescati dalla formazione di un vortice di bassa pressione in corrispondenza dello Stivale. Laddove colpirà il maltempo i fenomeni saranno caratterizzati da nevicate in abbassamento di quota, a causa del continuo afflusso di aria fredda scandinava. Coinvolta quindi la dorsale appenninica ed in particolare quella settentrionale, ma probabilmente anche i rilievi della Sardegna, dove le temperature subiranno un tracollo con il passare delle ore”.

Le previsioni meteo per Santo Stefano. Non andrà meglio nella giornata del 26 dicembre 2020. Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare ci saranno condizioni di maltempo sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, con nevicate abbondanti sull’Appennino in Abruzzo e Molise. Solo nuvole sulla Sardegna e sul resto del Centro Italia, mentre al Nord prevarranno i cieli sereni, seppur in presenza di aria molto fredda.

Cosa dicono i modelli meteo per le festività di Natale e Santo Stefano 2020

Dai principali modelli meteo arrivano conferme riguardo le previsioni appena citate. Per quanto riguarda le piogge, nella giornata di Natale al momento il modello Gfs vede piogge localizzate soprattutto su Lazio e Campania dal mattino, mentre dal pomeriggio anche su Veneto, Friuli Venezia Giulia, alta Toscana ed Emilia-Romagna. Su queste regioni arriverà anche la neve a quote collinari. (immagine qui sopra)

Per la giornata di Santo Stefano, invece, tra la notte e il mattino ancora piogge e nevicate fino a quote relativamente su Toscana, Emilia-Romagna, poi anche su Umbria, Lazio, rilievi di Marche ed Abruzzo e Campania. Nel corso del pomeriggio il maltempo si sposterà sulle coste adriatiche di Marche, Abruzzo e Molise, dove nevicherà sui rilievi, e su Campania e Calabria tirrenica, dove sono attese piogge.

Infine, un’occhiata a dove farà più freddo. Si parla soprattutto della giornata di Santo Stefano, quando la colonnina di mercurio resterà vicino allo zero su tutto il Nord e buona parte del centro Italia, per quasi tutta la giornata. >> Tutte le news meteo