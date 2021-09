in

Meteo oggi domenica 19 settembre 2021 è atteso il transito di una perturbazione sull’Italia. Le regioni interessate dal maltempo saranno dapprima quelle di nord-ovest, quindi quelle di nordest, dell’alto Adriatico e le centrali tirreniche. Sono previsti forti temporali: con l’aiuto dei principali siti meteo e dei modelli di previsioni cerchiamo di capire dove si verificheranno. (Continua a leggere dopo la foto).

Meteo oggi maltempo al centro-nord: l’evoluzione per la giornata di domenica 19 settembre 2021

Il Meteo.it, il più autorevole tra i siti di previsioni meteo italiani, parla apertamente di possibili nubifragi nella giornata di oggi. “Nelle prossime ore di questa domenica 19 molte piogge riguarderanno le nostre regioni settentrionali, con un aumento sensibilmente dell’instabilità anche sulle regioni centrali: in questi settori si formeranno numerosi temporali localmente di forte intensità, con il rischio di nubifragi. Al Sud, invece, la situazione meteo rimarrà più tranquilla e le temperature insolitamente alte, con punte ben oltre il 30 gradi”.

Si tratta della quarta perturbazione di settembre che si è già presentata sui cieli di Piemonte, Liguria e Lombardia nelle prime ore di oggi, domenica 19 settembre 2021. Mentre scriviamo, da una rapida occhiata al radar precipitazioni della Protezione Civile nazionale, ci accorgiamo che sono già in corso forti temporali con precipitazioni intense su Valle D’Aosta e alto Piemonte, nella zona del Lago Maggiore in Lombardia, sul basso Trentino e sull’Appennino tra Toscana ed Emilia.

Dove si verificheranno i temporali più forti nel pomeriggio di domenica

Secondo i principali siti di previsioni meteo, nel pomeriggio la perturbazione con il suo moto da nord ovest verso sudest porterà piogge e temporali anche sulle regioni tirreniche settentrionali, Toscana e Lazio, sulla Romagna e sulle Marche. Altri fenomeni sono attesi anche tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il modello di previsione ETA de Ilmeteo.it, (immagine in basso) per il pomeriggio di oggi domenica 19 settembre 2021, mostra precipitazioni particolarmente intense sul nordovest e segnatamente nella zona del Lago Maggiore, tra Lombardia e Piemonte, su tutta la Lombardia centrale, sulle prealpi venete sul Friuli Venezia Giulia. Altri temporali, ma meno intensi, sono attesi nel nord della Toscana, in Romagna e nelle Marche.