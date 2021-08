L’estate non è ancora finita: le previsioni per le prime due settimane di settembre

Previsioni meteo per settembre: quando tornano a salire le temperature. L’ultimo weekend di agosto, quello del 28 e 29, sarà segnato da tempo instabile e temperature ben sotto la media. Per sabato 28 si prevede una giornata instabile al Centro-Nord con piogge e temporali, ma anche qualche piovasco su Campania, Molise, Basilicata e nord della Puglia. Domenica la perturbazione lascerà il nord, mentre gli ultimi piovaschi potrebbero colpire Salento, Basilicata e basso Tirreno. Soleggiato altrove. Le temperature sono ovunque in lieve calo, con massime tra 26 e 30 gradi. Ma l’estate non è finita: le temperature torneranno a risalire.

Meteo, le previsioni per settembre

E’ vero, dal primo settembre si parla di “autunno metereologico”, ma l’estate non è finita del tutto. Se è vero che le condizioni meteo sull’Italia resteranno variabili e a tratti instabili fino alla fine di agosto, si può sperare in un timido aumento delle temperature dalla seconda settimana di settembre.

Meteo.it conferma che settembre inizierà con l’arrivo di una nuova perturbazione, la numero 7 di agosto, proveniente dall’Europa orientale, che aumenterà l’instabilità al Nord-Est, sulle regioni del Centro e sul versante adriatico del Sud. Nei primissimi giorni di settembre, il clima sarà autunnale su tutto il Centro-Nord. Massime 17 gradi e piccoli rovesci in Piemonte, in Lombardia massime di 19 gradi in leggero rialzo verso il fine settimane. Timido rialzo delle temperature in Emilia Romagna, dove per il 4 settembre la massima sulle zone costiere dovrebbe essere di 20 gradi, tuttavia con nuvole persistenti.

Instabile tutto il versante adriatico: sulle Marche si prevede qualche residuo di precipitazione fino allo scoccare del primo fine settimana di settembre. Asciutto ma fresco il Lazio, con massime di 21 gradi sulle coste. Anche in Campania si prevedono precipitazioni per venerdì 3 settembre, seguirà poi un weekend nuvoloso. Massime di 21 gradi e minime di 18 in Puglia. Solo Sicilia e Sardegna fungono da baluardi dell’estate nella prossima settimana: picchi di 25 gradi e minime di 19 in Sicilia, in Sardegna massime di 22 e minime di 13 gradi nell’entroterra.

Alta pressione in arrivo

Stando a quanto riporta Ilmeteo.it, bisognerà attendere l’inizio della seconda settimana di settembre per un leggero aumento della pressione sulla nostra penisola. Gli operatori turistici, gli appassionati sportivi e i patiti dell’abbronzatura posso continuare a sperare in qualche giorno di sole settembrino: l’estate non è ancora del tutto finita.