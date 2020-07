Meteo prossime ore, dopo alcuni giorni di caldo intenso e temperature sopra le medie del periodo arrivano i temporali. E saranno anche forti, come previsto, in seguito all’arrivo sui cieli d’Italia di una perturbazione atlantica. L’impatto della massa d’aria instabile con quella calda accumulatasi in questi giorni, in particolare sulla Pianura Padana, sta già dando luogo a rovesci e temporali anche di forte intensità. Mentre scriviamo, temporali anche di forte intensità si stanno abbattendo su tutto l’arco alpino, dal Piemonte al Veneto, sull’Appennino tosco-emiliano, sui rilevi di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia (vedi immagine sotto, ndr). La Protezione Civile ha diramato ieri un’allerta arancione per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ed un’allerta gialla in 10 regioni. (segue dopo la foto)

Meteo prossime ore: maltempo diffuso al Centronord

Nelle prossime ore in particolare al Centronord ci saranno dunque condizioni di maltempo diffuso. Secondo la Protezione Civile i fenomeni meteo saranno accompagnati da “rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”. La previsione dei temporali è sempre molto difficile. Secondo Meteo.it, il sito del Centro Epson Meteo di Milano, nelle prossime ore il maltempo interesserà sopratutto Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e tutto il medio versante adriatico, dove in effetti già ora piove. Da domani invece il maltempo si sposterà al Centrosud, in particolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica. (segue dopo la foto)

Dove pioverà di più

Grazie all’aiuto dei modelli matematici di previsione proviamo invece a vedere dove potrebbero verificarsi i temporali più forti e dove, quindi, potrebbe piovere di più nelle prossime ore. L’osservatorio meteo della Repubblica di San Marino mette a disposizione le immagini del modello di previsione NEMS-NMMB il quale vede nelle prossime ore, il pomeriggio e la sera di oggi venerdì 3 luglio 2020, precipitazioni intense soprattutto su Piemonte orientale, Lombardia occidentale, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna (zona appenninica), Toscana (zona appenninica), Marche e Abruzzo (zone interne e rilievi). (segue dopo la foto)

Il modello WRF di Lamma Meteo Toscana (immagine sopra, ndr) prevede invece per il tardo pomeriggio di oggi forti temporali in particolare sulla pianura veneto-emiliana, sulla Romagna (qui con accumuli da nubifragio) e sull’Abruzzo meridionale. >> Tutte le news meteo di UrbanPost