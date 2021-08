Il meteo dei prossimi giorni in Italia, a partire dall’imminente weekend, sarà all’insegna del grande caldo. Da domenica 8 agosto 2021, infatti, la rimonta dell’anticiclone africano sul Mediterraneo determinerà un rapido aumento delle temperature sulla nostra penisola, con picchi massimi che potranno sfiorare i 40 gradi. E’ l’inizio di un’ondata di calore che potrà durare anche oltre una settimana. Le previsioni dettagliate e dove farà più caldo. (Continua a leggere dopo la foto)

Meteo prossimi giorni, nuova ondata di caldo africano in arrivo: le previsioni

Tutti i principali siti di previsioni meteo concordano sull’arrivo di un’ondata di caldo africano piuttosto intensa e lunga. La durata della fiammata, che rischia di essere la più calda di questa estate 2021, è ancora da definire con certezza. Ma i principali modelli di previsione utilizzati dai meteorologi concordano su almeno sette giorni di “passione” per l’Italia, con temperature elevate da nord a sud.

Scrive Meteo.it, il più autorevole portale di previsioni meteo: “A partire da domenica 8 agosto si profila l’inizio di una nuova e molto intensa ondata di caldo sull’Italia. A causa della rimonta dell’Anticiclone nord-africano le temperature aumenteranno, con valori anche oltre i 40 gradi soprattutto al Centro-sud. Il caldo intenso proseguirà per tutta la prossima settimana e durerà con ogni probabilità anche durante il weekend di Ferragosto. Al Nord le temperature tenderanno ad aumentare con caldo intenso da metà della prossima settimana: in questo settore si potrebbero facilmente superare i 35 gradi”.

Scrive su Facebook MeteoMarreno, pagina gestita da un meteorologo professionista in Emilia-Romagna: “Salvo ribaltoni che reputo impossibili, la prossima settimana si candida ad essere la più calda di tutta la stagione con durata ancora da definire e totale assenza di precipitazioni. Davanti abbiamo un brutto brutto periodo…”. Vediamo dunque, con le proiezioni che abbiamo disponibili ad oggi, dove farà più caldo nei prossimi giorni, almeno fino a lunedì 9 agosto 2021.

Dove farà più caldo nei prossimi giorni

Affidandoci ai modelli di previsione GFS e ECMWF, quelli utilizzati dai meteorologi professionisti, vediamo dove farà più caldo nei prossimi giorni, fino a lunedì 9 agosto 2021 (le previsioni oltre i 3 giorni non sono mai affidabili, ricordano gli esperti meteo).

Domani sabato 7 agosto 2021 graduale rialzo delle temperature per via dell’arrivo dell’anticiclone africano. Le temperature più elevate sono attese su Emilia-Romagna con picchi fino a 36 gradi nel Ferrarese, 35 gradi a Bologna, 34 su gran parte della Romagna. Molto caldo anche in Puglia, con massime fino a 37 gradi nella zona di Foggia e nelle zone interne della provincia di Bari. Caldo intenso anche in Sicilia, con picchi di 36 gradi nelle zone interne dell’isola. Ma le temperature più elevate sabato sono attese in Sardegna, con massime fino a 38 gradi tra Sassari e Nuoro.

Domenica 8 agosto 2021 l’aria calda sub-sahariana prenderà completo possesso dei cieli italiani. A farne le spese sarà soprattutto il Sud, dove in Puglia e Calabria si potranno raggiungere temperature massime attorno ai 40 gradi. Le città più calde domenica, secondo il modello americano GFS (immagine in basso, ndr), saranno Mantova, Ferrara, Modena, Bologna, Ancona, Foggia, Bari, Matera, Cosenza, Crotone, Catanzaro, Catania, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Oristano, Sassari e Nuoro.

Restate aggiornati con le nostre news meteo, ricordando sempre che le previsioni le fanno i meteorologi professionisti, cui dovete sempre affidarvi se dovete affrontare un viaggio imminente o qualsiasi altra attività fuori porta.