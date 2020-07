Meteo prossimi giorni, le previsioni parlano di una forte ondata di caldo in arrivo sull’Italia. Le ultime elaborazioni dei modelli meteo, confermate da tutti i principali siti di previsione, mostrano un anticiclone africano in gran spolvero e in espansione sull’Italia. Questo significa che una massa d’aria calda prenderà possesso gradualmente di tutti i cieli italiani, causando un rapido incremento delle temperature fino a picchi di quasi 40 gradi. Vediamo dove farà più caldo. (segue dopo la foto)

Meteo prossimi giorni, le previsioni aggiornate

Queste le previsioni meteo per i prossimi giorni aggiornate ad oggi, lunedì 27 luglio 2020. Scrive Meteo.it, il portale di previsioni del Centro Epson Meteo di Milano: “Sull’Italia avremo quindi condizioni pienamente estive con giornate di sole e caldo in decisa intensificazione; le temperature, inizialmente in linea con le medie stagionali o solo leggermente sopra, sono destinate ad aumentare gradualmente nel corso dei prossimi giorni, con valori massimi tra 30 e 35 gradi, ma con picchi vicini ai 40 gradi al Centro-Sud da metà settimana. Anche durante le ore notturne il caldo si farà sentire con temperature che difficilmente scenderanno sotto i 20-22 gradi da nord a sud”.

Fino a quando durerà l’ondata di calore? Come al solito non è possibile fornire previsioni affidabili oltre i tre giorni, ma le uscite dei modelli matematici vedono una possibile incrinatura dell’anticiclone africano a partire dalla giornata di giovedì 30 luglio 2020. A beneficiare di una parziale rinfrescata però, con i dati disponibili al momento, dovrebbero essere le sole regioni del Nord e in particolare la fascia alpina e prealpina. Ma nei prossimi giorni la previsione potrà essere più precisa. (segue dopo la foto)

Ecco dove farà più caldo

Al momento, grazie al modello Bolam-GFS di Lamma Toscana, possiamo però dirvi dove farà più caldo nei prossimi giorni, in particolare nella giornata di mercoledì 29 luglio 2020 che si candida per essere la più “bollente” (finora) del 2020. Come mostra l’immagine che pubblichiamo più in basso, mercoledì sarà una giornata rovente. I picchi massimi di temperatura, secondo il modello citato, potranno essere compresi tra 36 e 40 gradi in diverse zone del paese.

In particolare, si potranno avere tra 34 e 36 gradi di temperatura massima su tutta la Pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, sulla quasi totalità della Sardegna escluse le coste e la Sicilia orientale. Picchi tra 36 e 38 gradi sul Mantovano, in Romagna, in Umbria centrale. Infine nel Foggiano anche fino a 40° gradi come nelle zone interne della Sardegna, tra Nuoro e Sassari. >> Tutte le news meteo