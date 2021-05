Meteo, altro che “tutti al mare” e cene all’aperto: nei prossimi giorni pioggia e vento

Meteo prossimi giorni, a complicare la ripartenza dopo le chiusure forzate per la pandemia da Covid-19 ora ci si mette anche il maltempo. Sì, perché dopo un aprile tutt’altro che bello e con temperature sotto media, anche con l’inizio del mese di maggio e il passaggio di quasi tutta Italia in zona gialla con relative riaperture, il tempo non è migliorato di molto. Quello del 2021, per il momento, è un mese di maggio caratterizzato da forte instabilità e così sarà anche per i prossimi 5 giorni almeno. (continua a leggere dopo la foto)

Meteo prossimi giorni: tempo instabile con piogge e temporali, temperature in calo

Ci consoleranno le temperature finalmente non troppo distanti dalle medie del periodo, ma il meteo dei prossimi giorni sarà all’insegna del maltempo. Mentre si discute di prolungare il coprifuoco alle 23 e nelle spiagge ci si prepara all’avvio della stagione estiva con parziali riaperture, ecco che arrivano le piogge. Già da oggi una prima perturbazione sta transitando sull’Italia, a partire dalle regioni del Nord dove ha già piovuto e pioverà nelle prossime ore.

Ma andrà avanti così almeno fino a fine settimana, con alternanza di sole, nuvole e piogge in diverse zone d’Italia e anche un graduale calo delle temperature. Nel weekend potrebbe cambiare qualcosa ma è ancora troppo presto per avere previsioni meteo affidabili. Anzi, le ultime proiezioni parlano di un possibile ulteriore peggioramento a partire dalla giornata di venerdì 14 maggio 2021.

Dove pioverà di più nei prossimi giorni

Scrive Meteo.it, il più autorevole portale italiano di previsioni: “Alla fine di martedì 11 maggio (oggi, ndr) la perturbazione numero 7 di maggio abbandonerà l’Italia, ma ci lascerà comunque in eredità un’atmosfera instabile. Mercoledì e giovedì ci attendono quindi due giornate di parziale tregua, in cui però non mancheranno momenti nuvolosi e un po’ di piogge, soprattutto sotto forma di improvvisi acquazzoni e temporali, soprattutto al Nordest e nelle zone interne del Centro. L’aria fresca che segue la perturbazione, nel propagarsi a tutta la Penisola, causerà invece un diffuso calo delle temperature che, in molte zone, scenderanno al di sotto dei valori medi stagionali”.

Domani, mercoledì 12 maggio 2021, pioverà in particolare tra Triveneto, dorsale appenninica centrale, Toscana, Marche e Calabria tirrenica. I venti saranno forti soprattutto sui versanti occidentali. Dopodomani, giovedì 13 maggio 2021, l’instabilità interesserà gran parte d’Italia con piogge e rovesci sparsi da nord a sud e in particolare su basso Piemonte, Liguria, Lombardia orientale Triveneto, Emilia, coste marchigiane, basso Lazio, Campania, Puglia garganica.

Il portale di news meteo diretto da Andrea Giuliacci parla poi di un possibile ulteriore peggioramento del tempo a partire dalla giornata di venerdì 14 maggio 2021, con inevitabili conseguenze in estensione a tutto il weekend. Ma su questa previsione, essendo oltre le 72 ore, c’è ancora un discreto margine di incertezza. Photo by NOAA on Unsplash