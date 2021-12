Meteo San Silvestro e Capodanno “pazzi” con il caldo fuori stagione per via di una inusuale rimonta dell’anticiclone africano. Lo affermano i principali siti meteo, prevedendo per l’ultimo giorno del 2021 e per il primo del 2022 temperature primaverili su gran parte d’Italia, accompagnate da nebbie nelle ore mattutine e notturne sulle pianure del Nord. Le previsioni aggiornate. (Continua a leggere dopo la foto)

Meteo San Silvestro e Capodanno: visita fuori stagione dell’anticiclone africano

Da domani, 30 dicembre 2021, e almeno fino a Capodanno l’alta pressione raggiungerà la sua fase di massima espansione sul Mediterraneo occidentale e sull’Italia, garantendo giornate stabili su gran parte d’Italia, soleggiate e miti in montagna e sulle coste del centro-sud, con nubi basse e nebbie diffuse sulla pianura. Da domenica 2 gennaio 2022, invece, il ritiro verso sud dell’anticiclone potrebbe determinare una ripresa del flusso occidentale atlantico, con nuvolosità in transito ma scarse precipitazioni, temperature in calo in montagna e venti in rinforzo.

Quindi che tempo dobbiamo aspettarci a San Silvestro e Capodanno? Complice l’arrivo dell’anticiclone africano il meteo sarà all’insegna del tempo stabile con temperature massime decisamente sopra le medie del periodo su gran parte d’Italia. Ma farà la sua comparsa anche la nebbia, in particolare nelle ore più fredde.

Scrive Ilmeteo.it a proposito dell’inusuale ritorno dell’anticiclone africano sull’Italia: “In genere, questa figura meteorologica ci tiene compagnia durante l’estate, ma quest’anno ha deciso di esagerare, riuscendo a salire di latitudine proprio in quello che dovrebbe essere il periodo più freddo dell’anno con scarti rispetto alla media climatica di +10/12°C, con temperature decisamente anormali in collina e in montagna, più da maggio che da dicembre. Tempo soleggiato e fin troppo mite anche al Centro-Sud, con punte massime attese fin verso i 20°C durante il giorno”. (Continua a leggere dopo la foto – anomalia termica prevista nella giornata del 31 dicembre 2021)

Dove farà più caldo e dove ci sarà la nebbia

Come anticipato, a San Silvestro e Capodanno farà decisamente più caldo della media. Aiutandoci con le mappe di previsione del modello Bolam-GFS rielaborata da Lamma Toscana, individuiamo dove farà più caldo e dove si potrà godere di un vero e proprio tepore primaverile:

zone costiere di Toscana e Lazio con massime fino a 14-16 gradi il 31 dicembre 2021 e 14 gradi a Capodanno

Sardegna orientale e meridionale, con massime fino a 18 gradi nelle due giornate

Sicilia occidentale con massime fino a 16 gradi nelle due giornate festive

coste ioniche della Basilicata e della Puglia, con massime fino a 14 gradi il 31 dicembre e fino a 18 il primo giorno del 2022.

Per quando riguarda la nebbia, invece, la farà da padrona nelle ore mattutine e nel tardo pomeriggio sera delle due giornate festive in particolare sulle zone pianeggianti di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia e localmente anche sulle coste adriatiche centro-settentrionali.