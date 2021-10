in

Il weekend è segnato, anche questo. Proprio a partire da sabato una perturbazione impatterà sull’Italia.Nessuno scampo nemmeno di domenica, quando dal cielo non cesserà di piovere maltempo. Così come ci fanno sapere gli amici de ilmeteo.it, dall’Atlantico si avvicinerà minaccioso un fronte depressionario, pronto a compromettere anche questo primo weekend di ottobre. (Continua dopo le foto)

Per i più duri a rinunciare all’estate, che già si vedevano ad approfittare questo fine settimana degli ultimi raggi di sole caldo, non ci sono buone notizie. Il maltempo colpirà per fortuna solo una parte delle nostre regioni, e adesso vi diciamo quali. Aprite gli ombrelli. Già nella seconda parte della giornata di sabato un cedimento della pressione provocherà il rapido peggioramento del tempo sulla Sicilia. Previsti temporali anche forti. Ad attendere il peggioramento climatico anche i rilievi e le aree più interne di Marche e Abruzzo, sulle coste della Calabria ionica e sulla Sardegna orientale. (Continua dopo le foto)

Ma sarà la nottata tra sabato e domenica, e la domenica stessa, a subire un deciso peggioramento. A cominciare da Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, aree dove potranno facilmente verificarsi intensi rovesci e temporali sparsi. Su queste regioni i fenomeni temporaleschi potranno assumere anche carattere di forte intensità ed essere accompagnati da forti raffiche di vento e da locali grandinate. Non così devastante il meteo dell’Emilia Romagna, grazie ad un parziale riparo fornito dalla dorsale appenninica. Non si esclude anche a possibilità di rovesci o temporali su Toscana, Lazio e Sicilia centro-orientale. nel resto dell’Italia il sole avrà la meglio, anzi di più, perché con i venti caldi di Scirocco le temperature potrebbero risalire al Sud e sulle coste adriatiche. Non tutto è perduto.

