Meteo weekend, sarà un fine settimana rovente quello che sta per iniziare. Agosto prenderà il via con due giornate caratterizzate da temperature elevatissime: le massime sfioreranno i 40 gradi in diverse zone d’Italia. Qualche locale rinfrescata potrà arrivare da temporali sporadici, previsti soprattutto sull’arco alpino e nelle zone prealpine ed appenniniche del Centronord. Poi da lunedì arriverà una perturbazione atlantica, con piogge diffuse che riporteranno le temperature nelle medie del periodo. Vediamo la previsione nel dettaglio. (segue dopo la foto)

Meteo weekend: le previsioni per sabato e domenica

Mentre scriviamo – sono le 20 – si registrano temperature ampiamente sopra i 30 gradi in molte città d’Italia. La rete di Meteonetwork segnala 34 gradi a Milano e Piacenza, 35 a Padova, 33 a Torino, 34 a Perugia, 33 a Roma. Molto caldo anche al sud con 32 gradi a Taranto e Cosenza, 31 a Palermo e Catania. Non cambierà molto durante la notte, le temperature resteranno elevate e le minime soprattutto nei grandi centri urbani e nelle zone interne lontane dalle coste resteranno attorno ai 25-26 gradi.

Per domani sabato 1° agosto e domenica 2 agosto 2020 diversi dipartimenti regionali della Protezione Civile hanno diramato allerte meteo per il caldo intenso: in Toscana bollino rosso a Firenze, in Emilia-Romagna a Bologna e in altre quattro città. Domani il tempo sarà dunque soleggiato e caldo praticamente in tutta Italia. Il servizio meteorologico dell’Aeronautica segnala temperature massime localmente fino a 38 gradi. Possibilità di isolati temporali solo sulla fascia alpina e nelle zone appenniniche del Centrosud, limitatamente alle ore pomeridiane. Domenica i temporali si faranno più diffusi sulle zone alpine e prealpine e localmente anche al Centro, sui rilievi dell’Appennino. Sarà l’anticipazione del peggioramento meteo previsto per lunedì 3 agosto 2020.

Da lunedì temporali diffusi e temperature in calo

Da lunedì la situazione meteo cambierà sensibilmente e grazie all’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali diffusi dapprima al Nord poi anche al Centro Italia. Scrive Meteo.it: “Nella giornata di lunedì, in particolare, sono attesi temporali anche intensi al Nord, soprattutto sul nord della Lombardia e al Nord-Est. I fenomeni potranno essere meno frequenti in Liguria, Emilia orientale e Romagna. Al Centro-Sud e sulle Isole sarà un’altra giornata di bel tempo, con clima ancora molto caldo. In serata i temporali potranno raggiungere anche l’alta Toscana e l’Umbria. Le temperature saranno in sensibile calo al Nord e sulla Sardegna, mentre potranno subire un ulteriore lieve aumento su Puglia e regioni centrali Adriatiche”. >> Tutte le notizie meteo