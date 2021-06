Meteo weekend all’insegna del caldo estivo, con picchi di temperatura molto elevati. L’estate è appena iniziata e subito arriva la prima “fiammata africana”. Sì, perché il responsabile di questa prima ondata di caldo estivo del 2021 è ancora una volta lui, l’anticiclone nordafricano: vi diciamo dove farà più caldo nel fine settimana. (Continua a leggere dopo la foto)

L’evoluzione per i prossimi giorni: confermata la “fiammata africana” nel weekend

MeteoMarreno, una della pagine Facebook meteo che seguiamo più volentieri, l’aveva già confermato qualche giorno fa. Quella in arrivo a partire da venerdì 18 giugno 2021 sarà la prima ondata di caldo dell’estate 2021. Protagonista, come sempre in questi casi, l’anticiclone africano che sposterà il suo baricentro verso nord. La lingua d’aria bollente si allungherà sull’Italia, interessando in particolar modo le regioni centrali tirreniche, la Sardegna e la Sicilia.

Scrive l’autorevole Meteo.it: “Nell’ultima parte della settimana si prospetta molto caldo sull’Italia per la presenza dell’Anticiclone nord-africano con le temperature che subiranno una decisa impennata soprattutto al Centro-Sud nel weekend del 19-20 giugno dove si potranno superare i 35 gradi”. La giornata peggiore per il caldo sarà domenica 20 giugno 2021. In alcune aree del centro-sud si potranno raggiungere temperature vicine o superiori ai 35 gradi, in un contesto di clima afoso.

Meteo weekend, dove farà più caldo

Per capire dove farà più caldo, ci affidiamo come sempre ai modelli di previsione. Sono strumenti di calcolo matematico, ma hanno un livello di precisione altissimo e i meteorologi più esperti (cui sempre facciamo riferimento per le previsioni meteo più accurate) ne fanno largo uso. Il modello europeo Ecmwf per domenica 20 giugno 2021 mostra anomalie di temperatura a 850 hpa (circa 1500 metri di quota) fino a 10 gradi sulla Sardegna, e da 8 a 9 gradi su Emilia occidentale, Toscana, Lazio settentrionale, Sicilia occidentale.

Questo significa che in queste zone le temperature massime potranno superare abbondantemente le medie del periodo. Affidandoci ad un modello che “legge” le temperature massime previste, Wrf (immagine sopra, ndr), vediamo picchi molto elevati già nel pomeriggio di sabato 19 giugno 2021. Fino a 38 gradi nelle zone interne della Sardegna, 36 gradi su parte dell’Emilia-Romagna, 34 gradi sulla bassa Pianura Padana tra Lombardia ed Emilia e sulla Sicilia occidentale, 33 gradi in Salento.