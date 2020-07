Non un dettaglio fuori posto: Michela Coppa sbalordisce il social con la bellezza superlativa sfoggiata tra gli ultimi scatti condivisi su Instagram. Una comunità attenta e partecipe quella dell’ex letterina che ad oggi vanta un seguito di quasi 260 mila followers. Portatrice di energia positiva ed esempio stimolante di un corretto stile di vita, Michela scrive di sé: “Mi diverte cucinare sano e funzionale, amo praticare yoga e condividere benessere!”. “Conduttrice Tv e Radio”, la Coppa si è sempre proposta al pubblico con il garbo e la delicatezza che le sono propri. Stesse qualità che emergono dal social.

Michela Coppa superlativa: bikini rosso tra freschezza e passione

Dopo la quarantena all’insegna dello sport e della cucina nel suo nido milanese è tempo di vacanze anche per Michela. Che sceglie la Puglia per la sua prima uscita dalla regione in cerca di relax e divertimento. Si tuffa a capofitto negli splendidi scenari forniti dalla città bianca di Ostuni, la Coppa, sfoggiando un fisico straordinario da far invidia agli stessi costumi. Divertita sotto la doccia ricavata all’esterno in una parete di sassi (su cui nella seconda immagine si posa il lato b), la showgirl parmense ‘trasuda’ femminilità e fascino ad ogni mossa. Impeccabile nel suo bikini rosso scatena la passione nei followers.

“Ti piace vince facile qua… Profumi di femminilità”

“Con questo costume rosso vivo sei il top…”, ammettono immediatamente gli ammiratori. Ma anche le donne non si esimono dal commentare. “Sei bellissima – dicono all’unisono – ma si vede che hai una luce che ti esce dall’anima”. “Quando la bellezza si fa persona!”, proseguono. “Sei veramente in grandissima forma”, “Stupenda e affascinante”, “Che fisico bestiale la Coppa”. E ancora: “Ti piace vince facile qua… Comunque profumi di femminilità”, “Che gnocca che sei”, troppo per i deboli di cuore, “Michela ci fai infartare così”. “Sei magnifica”, proseguono ininterrottamente. “Senza parole”, “Super bonazza”, “Quanta bellezza”. E infine: “Se quelle pietre potessero parlare…”. >> Serena Autieri audace tra i campi, chemisier al vento tradisce l’intimo: «Ma che belle mutandine!»