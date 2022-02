Milano, aggressioni e rapine ad una festa studentesca: fermati tre minorenni

Milano, aggressioni e rapine ad una festa avvenuta ad ottobre scorso. La polizia ha arrestato tre minorenni per rapine aggravate, per aver sfregiato un altro ragazzo al volto, per lesioni e furti avvenuti durante una festa studentesca del liceo scientifico Vittorio Veneto. Le forze dell’ordine hanno condotto al carcere minorile due dei giovani coinvolti; il terzo in una comunità. Tutti e tre non erano stati invitati al party: si erano introdotti abusivamente alla festa. La polizia è riuscita ad identificarli grazie alla collaborazione delle vittime e di altri ragazzi che li hanno visti agire con ferocia all’evento studentesco.

Milano aggressione e rapine ad una festa studentesca: fermati tre minorenni

Sin da subito, durante la festa, le cose son degenerate. I ragazzi avevano preso ad aggredire i partecipanti al party. Per questa ragione molti residenti della zona avevano richiesto l’intervento della Polizia. Lo stesso gruppo, come spiega «TgCom24», aveva preso a provocare altri ragazzi per poi aggredirli per rubare loro il telefono cellulare, catenine e braccialetti. Alcune vittime avevano tentato di scappare, ma erano state raggiunte e colpite selvaggiamente prima di avere il tempo di raggiungere la metro. Scendendo nel dettaglio «TgCom24» ha riferito di un giovane colpito al volto con una bottiglia di vetro. Ferito gravemente, il ragazzo ha riportato un danno permanente. Un secondo giovane è stato soccorso prontamente per le percosse ricevute.

Non soddisfatti, gli aggressori avrebbero ripreso con il cellulare alcune agghiaccianti scene. Immagini con le vittime insanguinate e doloranti finite sui social nel giro di poco tempo. Durante gli arresti sono state eseguite anche perquisizioni che hanno consentito di sequestrare a carico di uno dei tre ragazzini un orologio e collanine, probabilmente oggetto di altre rapine per cui erano in corso ulteriori indagini dei carabinieri.