Ha letteralmente urlato al mondo il suo amore per Myriam Catania Quentin Kammerman, compagno dell’attrice e padre del figlio Jacques, di 4 anni. La dichiarazione dell’uomo – con tanto di megafono – dietro le mura della casa di Cinecittà ha raggiunto la gieffina in giardino. Non la prima volta, secondo quanto riportato da isaechia.it, che Quentin provava a raggiungere la Catania con parole d’amore. Il primo tentativo andato a buon fine, però, solo ieri pomeriggio, martedì 6 ottobre.

Myriam Catania compagno, proposta di matrimonio fuori Cinecittà: il GF Vip ‘nasconde’ le immagini

Un’emozione inaspettata per la Catania che si è vista però interrompere l’idillio proprio dal GF Vip. Stando a quanto riferisce la stessa fonte, la produzione del reality avrebbe deciso di censurare la scena senza riprenderla direttamente. “Era possibile – si legge sul sito – ascoltare solo le urla della Catania che rispondeva emozionata un sicuro ‘Sì’”. L’accaduto non è sfuggito agli utenti del social che numerosi hanno commentato la vicenda non senza sottolineare la ‘censura’ del GF. “La regia del GF – si legge tra gli altri – non ci fa vedere Myriam in giardino mentre il fidanzato le urla da fuori che vuole sposarla. Se fosse stato per la Gregoraci ci avreste fatto vedere tutto. Siete pessimi”.

Finalmente un amore vero tra tante storie romanzate

"Tiratemi fuori immediatamente il video del compagno di Myriam che le fa la proposta col megafono! – chiedono a gran voce sui social – ho voglia di vero amore dopo tutte queste ca**telle lovestory fake di sti pizzettari in casa". Insomma, le confessioni di Adua non sembrano essere state accolte felicemente dalla rete che innanzi ad un amore reale avrebbe quanto meno voluto assistere alla scena.