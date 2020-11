Myss Keta e D’Alema, storia di un amore platonico (e irreale)

Sarebbero proprio una bella coppia, Myss Keta e Massimo D’Alema. L’ex presidente del Consiglio ormai non può più nascondere il debole che prova nei confronti della musicista mascherata, ma dall’altra parte quali sono i sentimenti della trapper? Ovviamente, niente di tutto questo è mai stato confermato. L’ipotetico flirt tra Myss Keta e D’Alema è più un pettegolezzo divertente, ma allo stesso tempo è vero che “D’Alema non perde occasione per incontrarmi: ci sono delle prove fotografiche”…

Myss Keta e D’Alema, un amore destinato a non nascere

Tutti i dettagli sono racchiusi in un divertente intervista che Myss Keta ha rilasciato a Il Fatto Quotidiano. Durante la chiacchierata, ha parlato appunto anche del presunto flirt con Massimo D’Alema, l’ex presidente del Consiglio. Tutti i segreti sono stati svelati in occasione del suo nuovo album, “Il cielo non è un limite”, in uscita questo venerdì. “Massimo venne a trovarmi al soundcheck. Era uscito dal bosco”, ricorda la cantaste mascherata. “Quel Massimo?” chiede a sua volta la penna del Fatto Stefano Mannucci. “D’Alema”. E poi le fotografie insieme scattate dai paparazzi, ma anche i selfie ricordo. “Era un mio concerto nel Lazio. Mi chiese di tornare lì”, ammette Myss Keta. “E cos’altro?”, prova a domandare il giornalista. “Queste sono storie personali tra ex marito e moglie”, risponde prontamente la musicista.

“Sarà contenta la signora Linda. Non mi faccia prendere querele. Di D’Alema lei ha più volte dichiarato che site stati amanti e ora amici, che lui ci ha provato spalmandole la crema sulla barca a vela…”. Ci prova ancora Mannucci. “Tutto agli atti. Di più non posso rivelare”, si limita invece a rispondere Myss Keta, stando al gioco.

Myss Keta: “Usare la mascherina per me era una provocazione”

Myss Keta durante l’intervista parla anche del suo nuovo singolo, “Due”, pubblicato lo scorso 6 novembre. “Come dimostro nel video, siamo alle prese con un nevrotico mosaico di annunci che svela la condizione dell’Occidente contemporaneo e la saturazione del mondo post capitalista”, spiega durante la chiacchierata. Il discorso poi si sposta sulle sue conoscenze tra i vip e i nomi più noti della musica. “L’anno scorso ho passato una bellissima serata con Tiziano Ferro, mi ha confessato di essere un mio fan, abbiamo cantato insieme”, ha raccontato. Tra gli ultimi argomenti, quello che l’ha resa nota e fatta diventare in qualche modo la “Lady Gaga italiana”: la mascherina.

Nessuno conosce il vero volto di Myss Keta: "La mia provocazione artistica, prima che accadesse questo casino nel mondo, era far capire a tutti che la mascherina non copre. Svela molto di quanto la gente vorrebbe nascondere. Adesso che la pandemia ci costringe a velare la nostra bocca, quasi tutti sembrano aver afferrato il concetto".