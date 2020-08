Ad un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa esce la sua canzone “Donna Altalena”

Oggi, 13 agosto 2020, è un anno esatto dalla scomparsa di Nadia Toffa, l’indimenticabile conduttrice de Le Iene. Nadia è venuta a mancare all’età di 40 anni dopo aver lottato contro un tumore al cervello. Proprio oggi nel giorno dell’anniversario della sua morte, è stata pubblicata una sua canzone, intitolata “Donna altalena”. La “iena” aveva inciso questo inedito poco prima di perdere la sua battaglia. In questo brano la musica accompagna i pensieri, le riflessioni, le idee e soprattutto le emozioni della giornalista. La madre di Nadia ha descritto così questo inedito: «Una bellissima canzone scritta e incisa da lei, ed è un brano sulla vita e sull’amore, in senso lato. Per l’uomo, per la donna, per i bambini e la natura, universale».

Ad un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa pubblicato un suo inedito

Oggi,13 agosto 2020, è stata diffusa la canzone di Nadia Toffa dal titolo “Donna Altalena”. La madre di Nadia, Margherita Rebuffoni, durante un’intervista a Il Giornale di Brescia, ha ricordato il momento in cui la “iena” ha pensato di scrivere la sua canzone: «A marzo di un anno fa Nadia aveva inciso una canzone a Milano e ora abbiamo deciso che è finalmente arrivato il momento di diffonderla e così faremo. Il 13 agosto nel giorno del primo anniversario della morte la canzone sarà pubblica. Nelle sue ultime settimane di vita Nadia ascoltava la radio e continuava a chiedere come mai non passasse la sua canzone. Non avevamo avuto il coraggio di dirle che non era stata ancora diffusa. Ora il suo progetto è realtà e lei da lassù sarà felicissima».

Le parole di mamma Margherita

La mamma di Nadia Toffa ha annunciato l’uscita della canzone “Donna altalena” con un lungo post sulla pagina ufficiale della “Fondazione Nadia Toffa”: «Cara Nadia, oggi è un anno che hai lasciato un vuoto in tutti noi. Il tuo amore, il tuo coraggio e la tua forza rimangono però ancora vividi e presenti nella nostra quotidianità. Ogni giorno ti ricordiamo e cerchiamo di renderti onore. Hai combattuto a testa alta e con il sorriso fino all’ultimo, divenendo un esempio per tante persone. Nella tua vita ti sei sempre battuta per stare dalla parte dei più deboli, hai lottato per rendere il mondo un posto migliore, investendo tempo e passione. Non ti saremo mai abbastanza grati per questo e per l’affetto che ci hai sempre regalato. Oggi finalmente esce la tua canzone, che tanto desideravi farci ascoltare. Non smetterai mai di vivere nei nostri cuori. Mamma Margherita».