Le vacanze non finiscono mai per la bellissima Nicole Mazzocato. I suoi followers di Instagram l’hanno seguita nei suoi viaggi tra le spiagge italiane, prima in Veneto ed ora nella bella Romagna. Il suo ultimo scatto è un mix vincente di sensualità ed ironia. Sono rimasti tutti a bocca aperta di fronte a così tanto fascino. Nicole si è fatta conoscere partecipando al programma Uomini e Donne, come corteggiatrice di Fabio Colloricchio. Ovviamente il tronista non ha saputo resistere e tra i due è nata una storia d’amore. Una volta finita con Colloricchio, l’influencer ha ritrovato l’amore tra le braccia di Thomas Teffah.

Nicole Mazzocato in vacanza

La bella Nicole Mazzocato incrementa i suoi followers giorno dopo giorno e non è solo merito del suo fascino mozzafiato, ma anche della sua incredibile simpatia. In molte stories si è raccontata mostrando un lato di sé che potremmo definire da “ragazza della porta accanto”. Insomma, si è mostrata più umana e comune di tutte le altre. Il suo ultimo post ne è un ulteriore prova. Oltre a sfoggiare un fisico da fare invidia, rivela il suo lato ironico. “Instagram vs Reality”, questo è il titolo della foto. Si può facilmente intuire che nella prima la vediamo far la doccia con una posa molto sensuale, mentre nella seconde è più doccia vera.

La foto sensuale e i commenti

Il bello di Nicole Mazzocato è che anche con il suo lato più natural e senza filtri è sempre da togliere il fiato. Questi scatti in bikini hanno fatto girare la testa ai fan e come potrebbe non essere così… Il costume rosa che indossa risalta le sue curve da sogno. Lato B stratosferico, ma anche un seno che non passa inosservato. Nel giro di pochissimo tempo l’influencer ha conquistato un gran numero di like e commenti. “Wow, top”; “Un fisico mozzafiato”; “Sei pazzesca”; “Sei troppo bona”; “Sei perfetta”; “Ma tu sei troppo stupenda”; “Che bomba, sei bellissima”; “Corpo perfetto, sei una meraviglia”. leggi anche l’articolo —> Mercedesz Henger fisico strabiliante, lato B perfetto ‘coperto’ solo dalla sabbia: «Marmo di Carrara»