Un nuovo scatto superlativo arriva dal profilo di Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e donne, che era approdata al dating show per conquistare il cuore di Fabio Colloricchio, con il quale a programma ultimato ha vissuto una travolgente storia d’amore ora conclusasi. La giovane influencer è fidanzata al momento con Thomas Teffah, un modello, che lavora soprattutto in Inghilterra. Carriera e amore vanno alla grande e di pari passo: Nicole sogna di lavorare nel mondo della tv ed è una brillante influencer. Molto seguita, soprattutto dai suoi coetanei. A provarlo le tante foto, spesso sensuali, su Instagram postate dalla giovane corteggiatrice.

L’ultima immagine ritrae Nicole Mazzocato distesa sul divano con addosso un aderente abito a fiori dalla tinta rossa-nera. Un vestito dalla scollatura profonda che mette in evidenza il décolleté da urlo; le sta di incanto. Make up marcato, piega perfetta e curve pericolose sono gli ingredienti del ritratto audace, che ha ricevuto in poco tempo quasi 10mila mi piace. Tanti i complimenti dei fan rapiti dall’avvenenza della ex corteggiatrice: «Mannaggia a te, quanto sei bella», ha affermato un utente; «Sei splendida», ha aggiunto un follower; «Molto raffinata ed elegante», ha chiosato un altro.

Al programma Rivelo Nicole Mazzocato ha svelato qualcosa della sua partecipazione a Uomini e donne. «Sono entrata in quel programma perché all’epoca veramente mi piaceva il mio ex fidanzato. Volevo conquistarlo, però non sapevo di tutta questa pressione che c’era attorno. Il momento più brutto è stato quando si è conclusa l’esperienza di ‘Uomini e Donne’, perché vedevo che le persone mi descrivevano come un mostro. Ogni volta che arrivava un insulto o qualcosa di negativo, io accumulavo, accumulavo, accumulavo. Arriva un punto in cui scoppi, non ce la fai più», ha affermato la giovane. Ospite da Lorella Boccia ha raccontato di aver rischiato l’anoressia: «Vedevo che non stavo bene, vedevo che ero magra, ma allo stesso tempo non mi vedevo così grave. A un certo punto, però, non ne potevo più. Non avevo più voglia di vivere, perdevo completamente la percezione delle cose. La mia vita non aveva più valore». Per fortuna il supporto di psicologi l’ha aiutata a ridarle serenità, a superare il momento difficile.

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Nicole Mazzocato)