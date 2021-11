Nubifragio in Sardegna. L’isola, come previsto dall’allerta meteo gialla diffusa ieri, è stata colpita oggi domenica 14 novembre 2021 da forte maltempo. In particolare il sudest della Sardegna è finito sott’acqua, colpito da un violento nubifragio da questa mattina. (Continua a leggere dopo la foto)

Nubifragio in Sardegna, c’è anche una vittima: anziano trascinato via dall’acqua di un canale

Strade allagate a Cagliari e in provincia, nel Sulcis e anche in diverse zone del Nord Sardegna. In tutta l’Isola i centralini dei Vigili del Fuoco sono stati presi d’assalto per l’acqua entrata nelle cantine e in molte abitazioni. Chiusa la Strada statale 554 all’altezza di Selargius, forti rallentamenti si sono verificati anche sulla SS 387 all’altezza di Soleminis, nel Parteolla, dove un ruscello, che passa accanto alla strada, ha esondato. Nel corso della mattinata l’allerta della Protezione civile, data ieri per Gialla, è diventata arancione.

Purtroppo il nubifragio in Sardegna ha anche fatto una vittima. A Sant’Anna Arresi, nel Cagliaritano, un anziano è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco dopo essere stato trascinato via dall’acqua di un canale. L’uomo, Antonio Cinus, 81 anni, era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e, appena sceso, è stato trascinato via dalla corrente. Sono stati invece ritrovati i quattro cacciatori dati per dispersi in mattinata nella zona di Sarroch, non lontano da Cagliari.

🔴 #Cagliari, aggiornamento #maltempo: soccorsi dall’elicottero Drago VF61 dei #vigilidelfuoco a Villa San Pietro i 4 cacciatori segnalati come dispersi. Issati con il verricello, sono stati trasportati in zona sicura per consentire il successivo recupero #14novembre pic.twitter.com/Bc6Gw7LmaD — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 14, 2021

Maltempo, in Sardegna allerta arancione anche per domani

La Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta maltempo anche a domani nell’Isola, con codice arancione per forti piogge e temporali. A Cagliari, finita sott’acqua stamane in diversi quartieri, il sindaco Paolo Truzzu ha deciso la chiusura delle scuole: stesso provvedimento riguarderà gli istituti della Città metropolitana. L’amministrazione invita i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti dalla propria abitazione.