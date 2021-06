Attualmente ci sono tre regioni italiane in zona bianca: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Con il monitoraggio di oggi le regioni con minori restrizioni dovrebbero diventare sette. Si aggiungeranno alla lista Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. Secondo i dati sui contagi ad oggi disponibili, dal 14 giugno potrebbe toccare a Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia di Trento. Il 21 giugno dovrebbe essere il turno di Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania. L’ultima ad entrare in zona bianca dovrebbe essere la Valle d’Aosta il 28 giugno.

Il Governo ha introdotto un nuovo allentamento per la zona bianca che riguarda il numero di commensali al ristorante. All’aperto non ci sono limiti. Al chiuso invece potranno riunirsi al massimo 6 persone o due nuclei familiari. Il ministro per le Autonomie Mariastella Gelmini ha affermato che questo provvedimento “è un ‘premio’, non avrebbe avuto senso mantenere le stesse regole previste per la zona gialla. Torniamo alla normalità”.

