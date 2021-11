La tragedia è avvenuta a Modena, quando un uomo ha deciso di uccidere la propria madre in casa, recandosi poi in Questura per costituirsi. Ad oggi il movente del delitto risulta ancora sconosciuto. Sempre un crimine che tocca particolarmente l’anima quello di un figlio che ammazza la madre. (Continua dopo la foto)

La città di Modena nella mattina di oggi, martedì 16 novembre, è rimasta completamente sconvolta da un terribile fatto di cronaca appena accaduto. Un uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota, ha ammazzato la madre di 71 anni in casa. Dopo aver commesso l'omicidio, ha deciso di recarsi immediatamente in Questura per confessare il suo terribile crimine.

Omicidio oggi Modena uomo ammazza la madre e poi si costituisce

Una tragedia tremenda avvenuta in via dei Manzini, in zona Fratelli Rosselli, non distante dal centro storico. L’uomo ha ammazzato la madre di 71 anni e poi si è recato in questura per costituirsi. Sul luogo del delitto si sono recati i vigili del fuoco e il 118, che hanno aperto la porta dell’abitazione e hanno subito trovato il cadavere della donna riverso a terra. Sul luogo del delitto è giunta anche la polizia, con la squadra mobile, che è ancora impegnata nella conduzione delle indagini. Per il momento rimane sconosciuto il movente del delitto. L’uomo si è costituito ma non ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinto a commettere un gesto così tremendo.

