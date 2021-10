Una caduta nel vuoto di circa 10 metri. Questa la tragedia che ha portato alla morte un operaio, avvenuta a causa del cedimento del tetto della struttura in cui stava lavorando. Ci troviamo in via Staffora, a Opera, una zona dell’hinterland di Milano. La notizia é giunta all’Areu alle 14.25.

Un volo di 10 metri: operaio perde la vita sul posto di lavoro

I sanitari sono giunti sul posto immediatamente, intervenuti mediante elisoccorso intorno alle 14.30, e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Nessuna battuta d’arresto per la Spoon River dei morti sul lavoro. Ben 14 ‘morti bianche’ si aggiungono alla lista solo negli ultimi 4 giorni.

Un recap è doveroso: 30 settembre ad Albinea (RE), un operaio 56enne è caduto da un’impalcatura alta ben 10 metri, ed è deceduto per le gravi lesioni riportate. L’uomo era impegnato alla manutenzione di un tetto. Lo stesso giorno a Rodda (Cuneo) a perdere la vita un uomo di anni 60, rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando in località Roccabella. Poi a Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo, luogo in cui è morto Gabriele Grosso, 71enne ucciso dal ribaltamento del trattore che stava guidando presso una strada impervia. In Puglia il 29 settembre un operaio è morto investito da un mezzo pesante. Luogo dell’incidente: autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso fra Poggio Imperiale e San Severo (Foggia). Il crollo del solaio di una palazzina in fase di ristrutturazione a Mesagne ha ucciso un operaio. L’uomo aveva 41 anni e viveva a Mesagne. Una lista pregna di dolore e preoccupazione.

Avvelena il caffè della ex: uomo in cella per tentato omicidio