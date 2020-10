È entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla somiglianza con Madonna, ma oggi Paola Barale ha una propria identità ben definita e determinata: ospite della puntata odierna – lunedì 26 ottobre 2020 – di Oggi è un altro giorno, Paola ha preferito collegarsi con il programma di RaiUno nel rispetto delle regole per la prevenzione del contagio da Coronavirus. Non ha risparmiato, in effetti, una parentesi per la situazione attualmente vissuta: “Avrei voluto raggiungerti – ha confessato a Serena Bortone – ma in questo periodo, quando si può bisogna evitare gli spostamenti quindi ho preferito farlo in collegamento, anche se mi sembra un po’ una resa, cosa che non voglio fare”. “Dobbiamo essere sempre positivi con la sicurezza e le cautele sempre”, ha dunque aggiunto.

Paola Barale oggi, la carriera nello spettacolo per la somiglianza con Madonna: “Io volevo fare l’insegnante di ginnastica”

“Ho cercato sempre di non parlare direttamente di Covid – ha proseguito Paola non senza qualche frecciatina a chi ne parla anche a sproposito – visto che ne parlano già in tanti, e molti farebbero meglio a stare zitti. Lasciamo parlare chi ha una certa competenza e noi che abbiamo un minimo di potere di comunicazione dobbiamo cercare di distrarre da questa situazione”. E passando a temi più leggeri ha quindi ripercorso i suoi esordi: “Essere sosia di Madonna mi ha permesso di entrare in questo mondo, – ha ammesso – io non volevo neanche perché volevo fare l’insegnante di ginnastica. Dei fotografi mi fecero un servizio fotografico per gioco come sosia di Madonna e lo portarono in un’agenzia di Milano. Mi presero e da lì è partita la mia carriera, i miei amici fotografi ci avevano visto giusto”. Una carriera fatta di importanti programmi televisivi, reality, ma anche cinema e teatro.

Tra amori finiti e voglia di innamorarsi

Chiacchierata anche per le sue love-story, la Barale non si è risparmiata sull’argomento: “Sono single per scelta che è diverso che essere single per forza, – ha dichiarato – e già questo è un bel regalo che ti dà la vita. Sono diventata molto diffidente, sono cresciuta con la famiglia, l’amore, la condivisione, era una cosa che avrei voluto anche io ma i tempi sono cambiati e le cose non sono andate come avrei voluto. Ora sono comunque molto felice, sono matura, libera e mi piace stare da sola, cosa che invece prima non apprezzavo. Non ho comunque appeso il cappello al chiodo, mi sto divertendo con quelli sbagliati in attesa di quello giusto”.

Infine, interrogata sulla possibilità di innamorarsi di una donna, Paola ha replicato: “Non è mai successo in vita mia, ma non è da escludere, anche se sono convinta eterosessuale. Sicuramente una donna mi capirebbe di più, ma in tutte le mie relazioni ho sempre cercato persone distanti da me, voglio vivere un confronto se no non mi serve nulla. Le nuove generazioni vengono dichiarate ‘fluide’ e penso sia una cosa naturale, tutte le sovrastrutture che abbiamo ce le ha insegnate la religione e la storia. Per come sono fatta io preferisco un uomo, ma magari esco di casa e mi innamoro di una donna. Io mi auguro di innamorarmi anche se non sono alla ricerca spasmodica”. >> Elisa Isoardi in lacrime a ‘Ballando’, a sorpresa il fuori onda: «Non è stata una settimana facilissima»