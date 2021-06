Quando iniziano i saldi estivi 2021: tutte le date regione per regione

Quando iniziano i saldi estivi 2021? Nell’estate 2020 i saldi estivi hanno subito un insolito ritardo: a causa delle restrizioni, infatti, il periodo degli sconti era iniziato ad agosto. Quest’anno, invece, tutte le regioni inaugurano la stagione dei saldi a luglio. A farla da aprifila è la Sicilia, il 1 luglio.

Saldi estivi 2021

Quest’anno si ritorna alle vecchie abitudini, con i saldi che iniziano, in quasi tutta Italia, con qualche eccezione, il 3 luglio 2021. La pandemia da Covid-19 ha certamente modificato qualche abitudine d’acquisto: tantissimi hanno scoperto o incrementato le spese online, ma sono cambiate anche le modalità di accesso ai negozi. Anche quest’anno ci saranno dei protocolli da rispettare, per tutelare negozianti e clienti: dunque il distanziamento sarà ancora valido all’interno dei punti vendita così come l’obbligo di mantenere la mascherina e di disinfettare le mani all’ingresso.

ARTICOLO | Vaccino ai turisti in vacanza, la riviera romagnola frena: “Colpa dei ritardi Pfizer”

Le date regione per regione

Il calendario dei saldi estivi 2021, con le date ufficiali di inizio regione per regione, è stato definito. Manca all’appello per ora solo la Campania, che non ha ancora comunicato una data ufficiale di inizio. Situazione particolare in Trentino Alto Adige, dove i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

Sicilia: giovedì 1 luglio

Basilicata: venerdì 2 luglio

Lazio: sabato 3 luglio

Calabria: sabato 3 luglio

Lombardia: sabato 3 luglio

Piemonte: sabato 3 luglio

Liguria: sabato 3 luglio

Veneto: sabato 3 luglio

Marche: sabato 3 luglio

Abruzzo: sabato 3 luglio

Emilia-Romagna: sabato 3 luglio

Umbria: sabato 3 luglio

Toscana: sabato 3 luglio

Valle d’Aosta: sabato 3 luglio

Friuli-Venezia Giulia: da sabato 3 luglio

Sardegna: sabato 3 luglio

Molise: sabato 3 luglio

Puglia: sabato 24 luglio

Trentino-Alto Adige: qui i saldi estivi inizieranno nella maggior parte dei comuni venerdì, 16 luglio, mentre nei comuni turistici venerdì 13 agosto

Campania: da definire. >> Tutte le news di UrbanPost