Chi è Chiara Canzian, la figlia del bassista dei Pooh: vita privata e carriera

Chiara Canzian è la figlia di Red Canzian, il bassista dei Pooh. Classe 1989, è una cantautrice e blogger italiana. Originaria di Vittorio Veneto, è nata il 13 dicembre. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica sin da piccola, cantando insieme al padre e al fratellastro Phil Mer nel brano “Il calcio del sorriso”, inno del Treviso.

Red Canzian figlia Chiara chi è: vita privata e carriera

La carriera cantautorale, invece, ha preso il via nel 2009 con la pubblicazione del suo primo album, dal titolo “Prova a dire il mio nome”. L’uscita di quest’ultimo è stata preceduta dalla partecipazione sua al Festival di Sanremo, in cui si è esibita cantando l’omonimo brano, scritto in collaborazione con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Chiara Canzian ha preso parte alla realizzazione del concerto “Amiche per l’Abruzzo”, evento di beneficenza in favore della popolazione colpita dal terremoto che ha distrutto L’Aquila. È del 2011 il secondo album della Canzian intitolato “Il mio sangue”. Cosa altro sappiamo di lei? Con il padre Red ha scritto il libro di cucina “Sano Vegano Italiano” (2017), promosso tramite un tour gastronomico con menù interamente vegani in molti ristoranti della penisola. La stessa giovane ha un blog di ricette vegetariane, Radici, stesso titolo di un romanzo autobiografico, uscito nel 2009, da lei scritto con il compagno Sandro Cisolla.

Il rapporto speciale con il padre

Poco amante delle telecamere, la giovane, tempo fa, è stata ospite di "Storie Italiane". In quell'occasione parlò di un periodo difficile vissuto dal padre Red, a cui lei è particolarmente legata: «Per fortuna ora papà sta benissimo. All'epoca io vivevo a Verona, avevo il ristorante lì. Mi hanno telefonato e mi hanno detto che non stava molto bene. Ho quindi preso il primo treno e sono corsa da lui! Sono stata la prima ad arrivare. Si è ripreso presto ed è tornato in gran forma». A "Oggi è un altro giorno", il programma di Raiuno condotto da Serena Bortone, Chiara Canzian ha lasciato un videomessaggio al papà molto tenero: «Spero di renderti orgoglioso come tu rendi orgogliosa me attraverso il tuo entusiasmo, la tua voglia di vivere e continuare a combattere per i tuoi obiettivi e la tua gioia di bambino in ogni cosa che metti. Riesci ad essere sempre un passo avanti a tutti».